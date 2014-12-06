سرمربی جدید تیم فوتبال صبای قم معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه سرمربی جدید تیم فوتبال صبای قم بعد از ظهر امروز با حضور مسئولان باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم در محل تمرینات این تیم برگزار شد.

مراسم معارفه تارتار امروز با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیریت باشگاه صبا در جمع بازیکنان این تیم انجام شد و تارتار رسما جانشین صمد مرفاوی شد.

در این مراسم سیدحسن رضوی عضو هیئت مدیره باشگاه صبا و معاون اشتغال و برنامه ریزی استاندار قم، محسن بهشتی و عباس جهان‌بینی دیگر اعضای هیئت مدیره باشگاه صبا حضور داشتند.

تارتار امروز پیش از حضور در تمرین صبا در جلسه‌ای با عباس جهان بینی مدیر عامل باشگاه صبای قم شرکت کرد تا وضعیت همکاری وی با صبا، دستیارانش و برنامه‌های آینده صبا مورد بررسی قرار گیرد.

مهدی تارتار متولد ۱۳۵۱ و دارای سابقه بازی در تیم‌های تراکتورسازی، بهمن کرج، پاس تهران، پرسپولیس تهران، ابومسلم خراسان و راه‌آهن تهران است و در عرصه مربیگری هدایت تیم‌های راه‌آهن تهران، گهر زاگرس، داماش گیلان و گسترش فولاد تبریز را در کارنامه خود دارد.

وی در سال ۷۷ و در زمان مربیگری فیروز کریمی به تیم تراکتورسازی پیوست و یک فصل را برای سرخپوشان تبریزی توپ زد و پس از آن به تناوب برای تیم‌های پاس، پرسپولیس، راه آهن و ابومسلم بازی کرد.

وی در راه‌آهن به جای محمود یاوری انتخاب شد و تیم بحران‌زده راه‌آهن را از خطر سقوط به دسته پایین‌تر نجات داد البته وی مدتی به عنوان کمک مربی در کادر فنی پرسپولیس حضور داشت.

وی در دوران حضور در داماش نیز در فصل ۹۱-۹۰ عنوان هفتمی لیگ بر‌تر را کسب کرد اما در گهر زاگرس به دلیل مشکلات مالی پیش از نیم‌فصل استعفا داد.

مهدی تارتار در حالی به عنوان سرمربی تیم گسترش فولاد انتخاب شد که سه سال پیش این سمت در فیروز کریمی بود اما فیروز کریمی تنها هفت هفته مربیگری این تیم را بر عهده داشت و به دلیل نتایج ضعیف از هدایت گسترش فولاد اخراج شد.

تارتار در نیم فصل نخست با گسترش فولاد نتیج خوبی نگرفت و پس از شکست برابر پدیده مشهد در هفته یازدهم از سمت خود کناره گیری کرد تا فراز کمالوند مسئولیت فنی گسترش فولاد را در دست بگیرد.