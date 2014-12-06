به گزارش خبرنگار مهر، نعمت‌الله سبحانی عصر شنبه در نشست با مدیران کارگروه‌های تخصصی استان بوشهر اظهار داشت: پدافند غیرعامل نقش بسیار مهمی در بحران‌های مختلف دارد و لازم است که آموزش های لازم در این زمینه ارائه شود.

وی به نقش بسیار مهم آشنایی با فرهنگ پدافند غیرعامل در کاهش خطرات و آسیب‌ها اشاره کرد و ادامه داد: باید در این زمینه به صورت عمومی برای همه مردم فرهنگ سازی لازم صورت بگیرد و طرح‌های مناسبی اجرا شود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان بوشهر اضافه کرد: در سطح استان بوشهر اقداماتی برای توسعه فرهنگ پدافند غیرعامل و آشنایی عمومی طی ماه‌های اخیر صورت گرفته است که باید همه دستگاه‌ها در این زمینه تلاش ویژه داشته باشند.

برگزاری رزمایش در شعاع 20 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر

وی با اشاره به وجود نیروگاه اتمی در بوشهر به عنوان اولین نیروگاه اتمی کشور، خاطرنشان ساخت: این نیروگاه به عنوان مهمترین زیرساخت هسته‌ای کشور محسوب می شود.

سبحانی از برگزاری بزرگترین رزمایش پرتوی کشور در بوشهر خبر داد و افزود: این رزمایش بهمن‌ماه سال جاری در شعاع 20 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این رزمایش را حراست از سرمایه ملی نیروگاه اتمی بوشهر و بالابردن ضریب امنیت برای ساکنان آن عنوان کرد و بیان داشت: باید از دانش علمی و فناوری‌های نوین برای ایجاد مصونیت و کاهش خطرات ناشی از تهدیدات احتمالی استفاده کنیم.