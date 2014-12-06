طرح جامع فرودگاه سمنان تدوین شد/ اختصاص ۱۰۵ میلیارد ریال اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صادقی در نشستی که عصر شنبه در فرودگاه سمنان با حضور معاون برنامه ریزی استانداری سمنان، نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و شهردار سمنان برگزار شد از پیش بینی ۱۰۵ میلیارد ریال اعتبار برای عملیاتی شدن فرودگاه سمنان خبر داد.

وی تصریح کرد: این رقم با استفاده از اعتبارات استانی، شهرداری سمنان و شرکت فرودگاه های کشور به این امر اختصاص یابد.

معاون شرکت فرودگاه های کشور با تاکید بر اینکه این شرکت با مشارکت مسئولان استان سمنان آماده همکاری برای تسریع در این امر است اظهار داشت: این اعتبار صرف تعریض و تطویل باند فرودگاه می شود.

صادقی، برآوردهای صورت گرفته برای تکمیل و عملیاتی شدن باند این فرودگاه را ۱۵۰ میلیارد ریال بیان کرد و اظهار داشت: تلاش می شود این رقم در اعتبارات امسال و سال آینده با مشارکت مسئولان استانی تامین و هزینه شود.

مجتبی رضایی معاون برنامه ریزی استانداری سمنان نیز عملیاتی شدن فرودگاه سمنان را یک نیاز برای مرکز استان خواند و افزود: مسئولان استان آماده اند به هر میزان که شرکت فرودگاه های کشور مشارکت کند در این امر سرمایه گذاری کنند.

نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی سمنان با اشاره به این مطلب که نزدیکی سمنان به تهران هم تهدید و هم فرصت است عنوان کرد: مهمترین درخواست مسئولان استان از شرکت فرودگاه های کشور تسریع در تکمیل این فرودگاه و عملیاتی کردن آن است.

علیرضا خسروی، سمنان را تنها مرکز استانی دانست که فاقد فرودگاه است.

در این نشست مقرر شد ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، ۴۰ میلیارد ریال نیز از طریق شرکت فرودگاه های کشور و ۲۵ میلیارد ریال از طریق شهرداری سمنان برای تکمیل باند فرودگاه سمنان اختصاص و هزینه شود.