به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی آب عصر امروز (شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و موضوعات تشكیل شورای هماهنگی مدیریت حوضه‌های آبریز كشور و مشكلات مربوط به تامین آب شرب روستاها مورد بررسی قرار گرفت.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاكید بر رفع مشكل تامین آب شرب روستاها و با اشاره به گزارشات ارائه شده از مشكل تامین آب شرب در روستاهای كشور، بر لزوم تسریع در اجرای طرح های وزارت نیرو برای تامین آب شرب ساكنین روستاها تاكید كرد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اهمیت طرح ساخت 920 مجتمع آبرسانی روستایی كه جمعیتی بالغ بر 7 میلیون نفر را در بر می‌گیرد ادامه داد: وزارت نیرو با استفاده از توان سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به اجرای مجتمع های آبرسانی برای این روستاها اقدام كند.

در این جلسه كه وزرای نیرو، صنعت، معدن تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند، گزارشی از بررسی مسائل و مشكلات تامین آب شهرها و روستاها ارائه شد و راهكارهای حل این مشكلات و اجرای طرح‌های آبرسانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین در این نشست مقرر شد وزارت نیرو با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جلساتی برگزار و علاوه بر تعیین مكانیسم های لازم جهت خرید تضمینی آب از بخش خصوصی توسط دولت، طرحی برای نحوه تامین اعتبار مورد نیاز و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت اجرای 920 مجتمع آبرسانی روستایی كشور تدوین كنند.

مدیرعامل شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور نیز در این جلسه گزارشی در خصوص وضعیت وجود آب و فاضلاب مناطق مختلف جمعیتی كشور، وضعیت كمبود آب در برخی شهرهای بزرگ در سال 93، نیاز آینده آب شرب كشور و وضعیت كلی طرح های آبرسانی كشور ارائه كرد.

تشكیل شورای هماهنگی مدیریت حوضه های آبریز كشور از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود كه پس از تشریح ضرورت‌ های آن از سوی وزیر نیرو، با آن موافقت شد.