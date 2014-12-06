به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه ‌آبادی عصر شنبه در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه جایگاه پژوهش در حوزه فرهنگ و هنر بر کسی پوشیده نیست، ادامه داد: باید پژوهشگران و اهالی فرهنگ و هنر در خصوص ارتقای زمینه های فرهنگی و هنری کشور و نیز تولیدات خود پژوهش و نوآوری را درنظر بگیرند.

وی سپس با آوردن مثالی در خصوص مقالات ISI در کشور ما مبنی بر اینکه از هر ۸۵۰ مقاله فقط یک مقاله تبدیل به فناوری و نتیجه می‌شود، افزود: غنای فرهنگ نماد اقتدار کشورها در دنیا شناخته شده و مسوولان فرهنگی ماموریتی متفاوت نسبت به گذشته دارند.

شاه ‌آبادی با اشاره به اینکه ضروری است از ظرفیت های فرهنگی و هنری استان های مختلف کشور استفاده کنیم، ادامه داد: بنیه فرهنگی و دینی ایران باعث شده بسیاری از اتفاقاتی که در دنیا به وقوع می پیوند بدون حضور ایران میسر نشود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه باید داشته‌ های فرهنگی خود را به خوبی بشناسیم و از آنها استفاده کنیم، گفت: برای همین منظور لازم است در حوزه فرهنگ و هنر از راه های تحقیق و پژوهش راهکارهای عملیاتی توسعه همه جانبه جامعه ارائه شود.

وی با تاکید بر اینکه از حوزه فرهنگ انتظار است که نسل جوان و نوجوان را در مقابل هجمه های جهانی و به خصوص فرهنگی محافظت کند، ابراز داشت: در پژوهش های پایه مطالعات دقیقی در حوزه فرهنگ انجام شده ولی با به کار گیری نتایج علمی پژوهش ها و کاربرد آنها فاصله زیادی داریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان ‌شرقی نیز در ادامه این همایش با تاکید بر ضرورت خلق نوآوری‌های تئوری در فرهنگ، گفت: اگر نتوانیم در عرصه فرهنگ و هنر نوآوری ‌های تئوریک با دستاوردهای تجربی داشته باشیم در خیلی از مسائل عقب گرد خواهیم داشت.

علی اکبر صفی پور با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی جایگاه مهمی در مکاتب هنری دارد و سه هنرستان هنرهای زیبا در این استان فعالیت می کنند، ادامه داد: تاسیس موسسه علمی کاربردی فرهنگ و هنر در استان ضروری است و باید مقدمات این کار هرچه سریعتر انجام شود.

وی با بیان اینکه مولفان شهرستانی حوزه فرهنگ و هنر حمایت می شوند، ادامه داد: بودجه خرید حمایت از نشر کتاب استان افزایش هفت برابری داشته است و از ۲۰۰ میلیون ریال سال گذشته به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

صفی پور افزود: در حوزه چاپ کتاب از هر فردی که در شهرستان کتابی در دست تالیف دارد و امکان چاپ ندارد در صورتی که کتاب وی در حوزه فرهنگ و هنر شهرستان حرفی برای گفتن داشته باشد، حمایت ویژه‌ای می کنیم.

وی با بیان اینکه مجوز انتشار ۷۰۰ جلد کتاب در سال‌ جاری در استان داده شده، اظهار داشت: نخستین شماره فصلنامه فرهنگ استان که در حوزه معرفی زمینه‌های فرهنگ استان منتشر می‌شد با وقفه‌ چند ساله در سالروز گرامیداشت استاد شهریار چاپ شد.

لازم به توضیح است که کمیته بزرگداشت هفته پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و هیئت انتخاب پژوهش های برگزیده سال ۹۳ از میان آثار پژوهشی و پایان نامه و کتاب های پژوهشی ارائه شده به دبیرخانه در چهار حوزه پژوهش، کتاب پژوهش محور، پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا و فصلنامه پژوهشی انتخاب های خود را اعلام کردند و از فعالان پژوهشگر عرصه فرهنگ و هنر استان در این همایش تجلیل شد.

سمیه امامی پژوهش برگزیده در حوزه فرهنگ عمومی به خاطر طرح ازدواج، علی رضا رادبین در پژوهش های قرآنی، صغری سلطانی در بخش کتاب پژوهش محور و میکائیل رسول زاده و نیز از فرهاد دیرنگ و مهدی قنبروند نیز تجلیل شد.