اقتصاد کشور تولید محور باشد/ جمعیت ملاک توزیع بودجه نباشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خسروی، عصر شنبه در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی استان سمنان در محل استانداری، با تاکید بر ضرورت توجه به تولید داخلی اظهار داشت: باید به فکر تولید در داخل کشور بود و این تفکری است که در شرایط کنونی باید در کشور نهادینه شود.

وی افزود: برای تحقق این امر ابتدا باید تکلیف اقتصاد کشور روشن شود و ما باید بدانیم که اقتصاد ما لیبرالیستی است یا اسلامی.

نباید جمعیت ملاک توزیع بودجه قرار بگیرد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این موضوع که نباید جمعیت را برای توزیع بودجه ملاک عمل دانست، ابراز داشت: اگر برای توزیع متوازن بودجه، هر چه جمعیت استان و منطقه ملاک قرار بگیرد به همان اندازه از اهداف طرح توزیع نا متوازن اعتبارات دور می شویم.

علیرضا خسروی فعالیت های اقتصادی را یکی از ملاک های توزیع متوازن بودجه دانست و تاکید کرد: استان سمنان در بسیاری از بخش ها از جمله راه ها، صنایع و ... به بودجه مناسب نیاز دارد و این در حالی است که این استان از لحاظ جمعیت در بین سه استان کم جمعیت کشور قرار دارد.

وی تصریح کرد: نباید به واسطه نیاز به کالاهای مصرفی از همان ابتدا به فکر واردات بود چراکه این امر به تولیدات داخلی ضربه می زند.

واردات خودرو های لوکس با اقتصاد مقاومتی در تضاد است

نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، در ادامه با اشاره به واردات خودروهای لوکس و منافات این امر با اقتصاد مقاومتی، گفت: بعضا دیده می شود که خودرو های مازاراتی و پورشه که قیمت سوئیچ آنها ۵۰میلیون تومان است به کشور وارد می شوند که این امر با طرح های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری در منافات است.

خسروی، با بیان این مطلب که شرایط کنونی حاکم بر اقتصاد کشور، این گونه واردات را بر نمی تابد، تصریح کرد: یک چرخ برخی از این خودرو ها به اندازه یک پراید قیمت دارند و واردات این خودروها و به طور کلی کالاهای لوکس در این رده، در شرایط کنونی اقتصادی کشور، افتخار نیست.

وی افزود: کشور ما در شرایط اقتصاد مقاومتی در برابر تحریم ها و مشکلات با همه توان ایستادگی کرده که این مهم بسیار ستودنی است.

عملکرد تیم مذاکره کننده هسته ای قابل تحسین است

دبیر مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده هسته ای کشور، اظهار داشت: عملکرد این تیم قابل تحسین است.

خسروی با اشاره به مهر تائید مقام معظم رهبری برای مذاکرات هسته ای، ابراز داشت: باید از دستگاه دیپلماسی دولت تدبیر و امید کمال قدردانی را داشت چرا که همه توان و تلاش خود را در دفاع از عزت ایران و ایرانی به کار بسته اند.

وی با تاکید بر اشاعه امید در جامعه، اظهار داشت: هفت ماه فرصت برای ادامه مذاکرات هسته ای می تواند با تلاش مسئولان نظام به فرصتی طلایی بدل شود.

خسروی فرصت هفت ماهه تا ادامه مذاکرات را زمانی مناسب برای ایجاد رضایت در دل های مردم دانست و گفت: باید در داخل کشور شرایطی را فراهم کرد تا در نهایت پس از هفت ماه، فرصت پیش آمده برای مذاکرات هسته ای تبدیل به امتیازی برای تیم دیپلماسی شود.

تعطیلی ۳۵ پروژه عمرانی در شهرستان های سمنان، سرخه و مهدیشهر

نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی، تعداد پروژه های عمرانی معطل مانده این شهرستان ها را ۳۵ مورد ذکر کرد و گفت: بخش های کشاورزی، دامداری، مرغداری و صنایع کوچک زیر ساخت های فعالیت اقتصادی هستند و متاسفانه این پروژه ها به واسطه سیر مراحل اداری مغفول مانده اند.

خسروی خواستار تعامل مدیران برای احیای این پروژه ها شد و تصریح کرد: مدیران نباید به دنبال پروژه های وقت گیر با بازده ده ها ساله باشند.

وی با تاکید بر تلاش مدیران برای رفع مشکلات آموزشی و درمانی نیز اظهار داشت: مدیران برای تحقق سهم استان از هزار خانه بهداشت قابل افتتاح در کشور باید از صندوق توسعه ملی و منابع مالی دیگر استفاده کنند.

ضرورت رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش

معاون برنامه ریزی استانداری سمنان نیز در این نشست، با اشاره به برنامه ششم توسعه در سطح کلان گفت: در برنامه ششم توسعه سهم استان ها تا حد چشم گیری در نظر گرفته شده است.

مجتبی رضایی با تاکید بر رشد تولید رقابتی مبتنی بر دانش و بهره وری مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، ابراز داشت: کاهش نابرابری در استانها و ایجاد توازن منطقه ای از اهداف برنامه ششم توسعه تعیین شده است همچنین استان ها موظف هستند برای تحقق این منظور سهم خود را از برنامه ششم توسعه به تفصیل ارائه دهند.

وی در خاتمه افزود: ۱۵ کمیته زیرمجموعه نظام برنامه ریزی برنامه ششم توسعه در استان سمنان فعال هستند.