ضرروت ارائه خدمات بهتر به مسافران در فصل سرما

به گزارش خبرنگار مهر، پرهام جانفشان عراقی عصر شنبه در نشست شورای مدیریت بحران استانداری سمنان، با اشاره به ۱۹طرح برای بهبود خدمات در حوزه راه های استان، اظهار داشت: این طرح با همکاری بخش های مختلف راه و ترابری، پلیس راه و امداد و نجات استان سمنان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: به منظور ارایه خدمات بهتر و رفاه حال هموطنان، دستگاه های اجرایی در اجرای طرح زمستانی، تا ۱۰ کیلومتر از مرز مشترک بین استان سمنان و استانهای همجوار را همپوشانی می کنند.

استقرار نیروی راهداری در ۲۰ نقطه راه های مواصلاتی استان سمنان

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان نیز در این نشست با بیان این مطلب که نقاط استقرار نیروهای راهداری تا پایان سال به ۲۰ نقطه افزایش می یابد اظهار داشت: به وجود حدود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه شامل گردنه ها و مسیرهای دارای احتمال رخداد یخ زدگی و بوران در این استان وجود دارد.

منوچهر رحمانی گفت: در طرح زمستانی امسال ۱۹۷ نیروی راهداری با ۱۲۸ دستگاه برفروبی آماده ارایه خدمت هستند.

وی با اشاره به به وجود دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر راه شامل مسیرهای مخاطره آمیز در استان اظهار داشت: در طرح زمستانی امسال ۱۹۷ نیروی راهداری با ۱۲۸ دستگاه برفروبی آماده ارایه خدمتند.

مدیر کل راه و ترابری استان سمنان افزود: نزدیک کردن محور قدیم عباس آباد - کاهک به جاده جدید به طول ۳۰ کیلومتر نیز بسیاری از مشکلات این محور را برطرف می کند.

پوشش ۹۴.۵ درصدی راه های مواصلاتی استان سمنان توسط اورژانس

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان نیز در این نشست، با بیان اینکه استاندارد استقرار پایگاه اروژانسی در هر ۴۰ کیلومتر از راه در شهرستان های استان رعایت شده گفت: پایگاه های اورژانس این دانشگاه ۹۴.۵ درصد از محورهای مواصلاتی حوزه خود را تحت پوشش دارند.

محمد اطهری همچنین در خاتمه با یادآوری اینکه پنج پایگاه اورژانس این دانشگاه فاقد ساختمان بوده و در کانکس مستقر هستند، افزود: این دانشگاه تنها یک دستگاه آمبولانس کمک دار برای حرکت در برف دارد و بقیه آمبولانس های دانشگاه علوم پزشکی سمنان فاقد این توانایی برای شرایط خاص هستند.