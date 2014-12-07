حمید درباغ عنبران در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه خطوط ایستگاه راه آهن سرخدشت شبه بازسازی می شود تصریح کرد: پیمانکار این پروژه پس از اتمام کار نصب سوزن های بتنی در طی این عملیات جدید حدود یم هزار و ۵۰۰ متر از خطوط اصلی ایستگاه را شبه بازسازی خواهد کرد.

وی افزود: پس از بهینه و استاندارد شدن خطوط داخل ایستگاه، سرعت قطارها در داخل این ایستگاه از ۸۰ به ۱۰۰ و برای قطارهای تندرو نیز از ۱۰۰ به ۱۲۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت.

مدیرکل راه آهن ثامن (شمالشرق) در خاتمه تصریح کرد: از مزایای دیگر این پروژه استقرار بهتر خطوط داخل ایستگاه با وجود تراورس بتنی، افزايش ضريب ايمني سيروحركت قطارها در داخل ایستگاه است، که پس از اتمام کار و در نهایت شاهد کاهش زمان مسافرت در خطوط شبه بازسازي شده خواهیم بود.