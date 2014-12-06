به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهان بینی در مراسم معارفه مهدی تارتار سرمربی جدید تیم فوتبال صبا که عصر امروز در ورزشگاه هلال احمر قم برگزار شد اظهار داشت: ابتدا جا دارد از زحمات و تلاش‌های کادر فنی سابق صبا تشکر کنم زیرا صبا بخش بزرگی از موفقیت‌های خود را مدیون تلاش کادر فنی سابق تیم است.

وی افزود: ما برای تداوم نتایج خوب و عملکرد موفق صبای قم در چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور جوانب مختلف را در نظر گرفتیم و در ‌‌نهایت با جلسه‌ای که هیئت مدیره با حضور تمام اعضای خود تشکیل داد بر سر انتخاب مهدی تارتار به توافق نهایی رسید.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم گفت: مهدی تارتار با توجه به اینکه در مسابقات فصل جاری لیگ بر‌تر حضور داشته و شناخت کاملی نسبت به تیم‌های حاضر در لیگ بر‌تر و همچنین شرایط صبای قم دارد با نظر مساعد تمام اعضای هیئت مدیره برای هدایت صبای قم در دور برگشت لیگ چهاردهم انتخاب شد.

وی تصریح کرد: مهدی تارتار مربی خوب و توانمندی است که مورد توجه فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی فوتبال امید در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو برزیل نیز محسوب می‌شد.

جهان بینی خاطرنشان کرد: معتقدم انتخاب خوبی برای تداوم روند رو به رشد و موفقیت‌های گذشته صبا صورت گرفته و امیدواریم که با همکاری و همدلی تمام اعضای تیم بتوانیم این روند را ادامه بدهیم.