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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۱۳

جهان بینی:

عملکرد مثبت صبا با حضور تارتار ادامه پیدا می‌کند

عملکرد مثبت صبا با حضور تارتار ادامه پیدا می‌کند

قم - مدیر عامل باشگاه صبای قم با بیان اینکه تارتار برای هدایت تیم ملی امید مورد توجه فدراسیون فوتبال قرار داشته است گفت: عملکرد مثبت صبا با حضور تارتار ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهان بینی در مراسم معارفه مهدی تارتار سرمربی جدید تیم فوتبال صبا که عصر امروز در ورزشگاه هلال احمر قم برگزار شد اظهار داشت: ابتدا جا دارد از زحمات و تلاش‌های کادر فنی سابق صبا تشکر کنم زیرا صبا بخش بزرگی از موفقیت‌های خود را مدیون تلاش کادر فنی سابق تیم است.

وی افزود: ما برای تداوم نتایج خوب و عملکرد موفق صبای قم در چهاردهمین دوره رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور جوانب مختلف را در نظر گرفتیم و در ‌‌نهایت با جلسه‌ای که هیئت مدیره با حضور تمام اعضای خود تشکیل داد بر سر انتخاب مهدی تارتار به توافق نهایی رسید.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم گفت: مهدی تارتار با توجه به اینکه در مسابقات فصل جاری لیگ بر‌تر حضور داشته و شناخت کاملی نسبت به تیم‌های حاضر در لیگ بر‌تر و همچنین شرایط صبای قم دارد با نظر مساعد تمام اعضای هیئت مدیره برای هدایت صبای قم در دور برگشت لیگ چهاردهم انتخاب شد.

وی تصریح کرد: مهدی تارتار مربی خوب و توانمندی است که مورد توجه فدراسیون فوتبال برای هدایت تیم ملی فوتبال امید در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۱۶ ریودوژانیرو برزیل نیز محسوب می‌شد.

جهان بینی خاطرنشان کرد: معتقدم انتخاب خوبی برای تداوم روند رو به رشد و موفقیت‌های گذشته صبا صورت گرفته و امیدواریم که با همکاری و همدلی تمام اعضای تیم بتوانیم این روند را ادامه بدهیم.

کد مطلب 2437278

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