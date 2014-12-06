به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی رمضانیان عصر شنبه در نشست با فرهنگیان بسیجی استان بوشهر اظهار داشت: جنگ امروز دشمنان با ما در عرصه جنگ نرم است و فرهنگیان بسیجی به عنوان میدانداران جنگ نرم در مقابل دشمنان هستند و رسالتی عظیم دارند.
وی با تاکید بر لزوم توجه به داشتههای داخلی، تصریح کرد: اگر بخواهیم کاری در زمینه مسائل فرهنگی تربیتی و اجتماعی انجام دهیم باید از سطوح پائین جامعه برنامهریزی کنیم.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور ادامه داد: باید به داشتههایمان بیشتر توجه کنیم چرا که امکانات بسیاری را در اختیار داریم که با استفاده از آنها میتوان کارهای سخت را انجام داد و به توسعه و پیشرفت دست یافت.
وی به تلاشهای دشمنان برای ضربه زدن به این ملت و نظام و کشور در عرصههای مختلف اشاره کرد و اذعان داشت: باید کارهای فرهنگی را از کف جامعه شروع کنیم و سپس به دیگر بخشهای جامعه آن را تسری دهیم.
رمضانیان بر لزوم استفاده از راهکارهای بومی در اجرای برنامههای فرهنگی تاکید کرد و ادامه داد: اصلاح سیستم آموزش و پرورش یکی از مهمترین اصلاحات در کشور است که نقش بسیار مهمی در عرصه تعلیم و تربیت جامعه دارد.
وی بر لزوم به روز رسانی آموزش و پرورش تاکید کرد و افزود: آموزش و پرورش باید خودش را بر اساس نیاز جامعه بهروزرسانی کند و با شناسایی آسیبها و تهدیدها، در مقابله با آنها تصمیمی قاطع بگیرد.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور احساس مسئولیت را به عنوان یکی از ویژگیهای تفکر بسیجی دانست و خاطرنشان ساخت: بسیجی باید وسط میدان باشد و با موقعیتشناسی و زمانشناسی و عملگرایی در عرصههای مختلف حضور یابد.
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