به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رضوی در مراسم معارفه مهدی تارتار به عنوان مربی جدید تیم فوتبال صبای قم که عصر امروز در ورزشگاه هلال احمر قم برگزار شد اظهار داشت: مجموعه باشگاه تمام تلاش خود را برای رفع نیازهای تیم صبای قم به کار گرفته تا این تیم به روند رو به رشد خود ادامه بدهد.

وی افزود: وعده کرده بودیم که تا پیش از نخستین بازی دور برگشت مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور به تعهد مالی خود در خصوص بازیکنان عمل کنیم که خوشبختانه این مهم محقق شد.

عضو هیئت مدیره باشگاه صبای قم گفت: انشاالله ظرف مدت زمان کوتاهی حقوق کادر و اعضای تیم نیز پرداخت می‌شود تا صبا با آرامش در کنار کادر فنی جدید خود برای دیدارهای دور برگشت مسابقات چهاردهمین دوره لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور آماده ‌شود و با قدرت به کار خود ادامه بدهد.

رضوی در مورد انتخاب تارتار به سمت مربیگری صبا بیان کرد: برای انتخاب ایشان به عنوان سرمربی جدید تیم مشخصات و شرایط نزدیک به ۱۰ مربی بررسی شد تا بر سر انتخاب تارتار به جمع‌بندی نهایی رسیدیم.

وی عنوان کرد: انتخاب ایشان با نظر موافق تمام اعضای هیئت مدیره باشگاه صورت گرفت و همگی بر سر اینکه تجارب و دانش تارتار می‌تواند به موفقیت صبای قم در ادامه بازی‌های چهاردهمین دوره لیگ بر‌تر فوتبال کشور کمک کنند اتفاق نظر داشتند.

معاون برنامه ریزی استاندار قم تاکید کرد: نگاه تمام اعضای هیئت مدیره باشگاه این بود که یک مربی جوان و با انگیزه که سابقه خوبی نیز در فوتبال کشور دارد برای هدایت تیم فوتبال صبای قم انتخاب شود و خوشبختانه همگی بر سر انتخاب مهدی تارتار نظرشان مثبت بود.

رضوی تصریح کرد: از زحمات و تلاش‌های کادر فنی سابق نیز تشکر می‌کنیم و امیدوارم بازیکنان تیم همانگونه که با صبوری با دار و ندار ما در نیم‌فصل نخست لیگ بر‌تر ساختند در دور برگشت نیز با تمام توان خود برای موفقیت صبا تلاش کنند.

عضو هیئت مدیره باشگاه صبای قم خاطرنشان کرد: همه هدف من و دیگر همکارانم در استانداری قم و باشگاه فرهنگی ورزشی صبا و همچنین دیگر مسئولان این است که نیازهای تیم و مسائل مالی هرچه سریع‌تر برطرف شود و از نظر پرداخت‌ها نیز به زودی موانع را حل می‌کنیم تا تیمی که متعلق به شهر کریمه اهل بیت (س) است با مدد از ایشان و همت شما به موفقیت‌های خود ادامه بدهد.