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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۲۱:۰۸

جمیری:

فرهنگ بسیجی به دانش‌آموزان به‌عنوان مسئولان آینده انقلاب منتقل شود

فرهنگ بسیجی به دانش‌آموزان به‌عنوان مسئولان آینده انقلاب منتقل شود

بوشهر - فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: فرهنگ بسیجی به دانش‌آموزان به‌عنوان مسئولان آینده انقلاب منتقل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فتح‌الله جمیری عصر شنبه در نشست با فرهنگیان بسیجی استان بوشهر اظهار داشت: آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی درعرصه تعلیم و تربیت و تولید نیروی انسانی توانمند دارد که باید به خوبی به آن توجه شود.

وی به اهمیت بالای کار فرهنگیان در سطح جامعه اشاره کرد و ادامه داد: فرهنگیان بسیجی نیز وظیفه‌ای بسیار مهم در این عرصه دارند که باید به خوبی با شناسایی مشکلات و نیازها در راستای بهبود وضعیت تعلیم و تربیت گام بردارند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بر لزوم حضور فرهنگیان بسیحی در عرصه‌های مختلف تاکید کرد و افزود: وجود فرهنگیان بسیجی در عرصه‌های مختلف علمی و فرهنگی یک نیاز است.

وی با بیان اینکه بالندگی و توسعه و پیشرفت جامعه اسلامی در همه عرصه‌ها نیازمند آموزش و پرورش است، خاطرنشان ساخت: دانش‌آموزان مسئولان آینده این نظام و انقلاب هستند و باید فرهنگ بسیجی را به این دانش‌آموزان منتقل کنیم.

سردار جمیری تاکید کرد: فرهنگیان بسیجی دعوت کننده به نور و حقیقت هستند و در این شرایط تحریم‌های اقتصادی لازم است که با روحیه بسیجی برای تعالی نظام و انقلاب از همه توان و ظرفیت ها استفاده کنیم.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر تاکید کرد: بسیج و فرهنگیان تعاملات بسیار زیادی را در نقاط مختلف استان با هم دارند که یکی از برنامه‌های مهم ما اعزام دانش‌اموزان به اردوهای راهیان نور است.

کد مطلب 2437290

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