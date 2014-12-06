  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۳۹

روسیه و شورای همکاری خلیج فارس همکاری های خود را توسعه می دهند

روسیه و شورای همکاری خلیج فارس همکاری های خود را توسعه می دهند

یک مقام وزارت خارجه روسیه از تمایل کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس برای توسعه همکاری های خود با روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور خاورمیانه گفت کشورهای خلیج فارس خواستار ارتقای همکاری با مسکو هستند.

سرگی ورشنین که در منامه به سر می برد پس از دیدار با نخست وزیر و ولیعهد بحرین گفت: ما اراده راسخی برای تشدید همکاری با کشورهای عرب خلیج فارس داریم و شاهد هستیم آنها نیز خواستار همکاری با روسیه در همه زمینه ها به ویژه در زمینه صنعتی،‌ بخش های انرژی، سرمایه گذاری و طرح های بزرگ زیر ساختی هستند.

وی همچنین سفر سال 2014 پادشاه و ولیعهد بحرین به روسیه را انگیزه ای برای توسعه روابط دو جانبه دانست

شایان ذکر است یک هیئت اقتصادی و تجاری به ریاست  وزیر صنعت و تجارت روسیه قرار است ماه دسامبر به بحرین سفر کند و درباره توسعه همکاری با اعضای شورای همکاری خلیج فارس گفتگو کند.

کد مطلب 2437291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها