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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۲۰:۴۵

معترضان مکزیکی خود را به صلیب کشیدند

معترضان مکزیکی خود را به صلیب کشیدند

گروهی از معترضان مکزیکی با به صلیب کشیدن خود در مقابل ساختمان کنگره، خواستار آزادی فعالان سیاسی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، چند مرد معترض در مقابل ساختمان کنگره مکزیک در پایتخت این کشور خود را به صلیب کشیدند. این افراد خواستار آزادی یک فعال سیاسی شدند که به دلیل دفاع از حقوق بومیان به زندان افتاده است.

بر این اساس سه فعال گروه تندروی موسوم به "جبهه کشاورزان ریکاردو فلورس ماگون" خود را با طناب به صلیب های چوبی بسته و چند معترض دیگر نیز با دوختن لبهایشان، اعتراض خود را نسبت به زندانی شدن فعالان سیاسی به نمایش گذاشتند.

گفتنی است این اقدام اعتراضی برای آزادی "فلورنتینو گومز گیرون" فعال سیاسی انجام گرفت. معترضان مدعی اند دستگاه قضایی مکزیک برای محکوم کردن وی از اسناد و شواهد دروغین استفاده کرده است.

کد مطلب 2437296

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