به گزارش خبرگزاری مهر، ‌ همایش سرمربیان و سرگروه‌های درس آمادگی دفاعی استان سمنان، با هدف هماهنگی و نظارت و تسهیل در اجرای برنامه‌ها مربوطه این درس بین دو سازمان اداره كل آموزش و پرورش "سرگروه‌های آموزشی درس آمادگی دفاعی مدارس"و سازمان بسیج دانش آموزی "سرمربیان درس آمادگی دفاعی مدارس" انجام شد.

در این جلسه ضمن هماهنگی بیشتر بر اجرای برنامه های تئوری و عملی این درس، بر پیگیری جدی در خصوص اهمیت و نگاه به این درس به عنوان كتاب آموزش بصیرتی و معرفتی از نظر مسئولان مدیران مدارس و معلمین تأكید شد و خواستار اجرای كامل ماده واحد قانونی این درس مصوب مجلس شورای اسلامی شد.

در پایان بر برگزاری همایش دبیران درس آمادگی دفاعی به صورت شهرستانی و نظارت بر اجرای درس توسط مسئولان تأكید شد.

برگزاری همایش بزرگ مهارت‌های استفاده از فضای مجازی

همایش بزرگ مهارتهای استفاده از فضای مجازی با حضور دكتر اعتصامی كارشناس رسانه در مدارس امامی، شاهد و همچنین والدین به همت حوزه رضوان سمنان برگزار شد.

این همایش به منظور آموزش استفاده صحیح از فضای مجازی و آگاهی دادن به دانش‌آموزان و والدین و مطلع كردن آنها از خطرات جدی كه در فضای مجازی با آن روبه رو هستند، برگزار شد.

این كارشناس برجسته رسانه با اشاره به استفاده فراگیر افراد از فضای مجازی گفت: امکانات برای جوانان ما فراهم شده است؛ اما آموزش نحوه استفاده از این فضا وجود ندارد.

اعتصامی افزود: فضای مجازی فواید فراوانی دارد اما یك آسیب قابل تأمل هم دارد و آن اینكه اشتباهات ما را فراموش نمی كند؛ چرا كه هر یك از ما در صورت خطا و اشتباه در فضای مجازی امكان پاك كردن آن را نداریم.

وی با اشاره به ناآگاهی نوجوانان از فضای مجازی گفت: زمانی فرا خواهد رسید كه افراد به خاطر اشتباهات انجام داده در نوجوانی و برای فرار از لودگی‌های نوجوانی مجبور می شود در جوانی حتی نام خود را تغییر دهد.

این استاد دانشگاه یکی از دغدغه‌هایی که در فضای مجازی وجود دارد را دوستی‌های اینترنتی دانست و گفت: در این دوستی‌ها افراد شخصیت واقعی خود را در فضای مجازی نشان نمی‌دهند.

برگزاری کارگاه توجیهی آموزشی اقتصاد مقاومتی در مهدیشهر

منصور شوقانی فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر در کارگاه توجیهی آموزشی اقتصاد مقاومتی این شهرستان که با حضور نخبگان و سرگروه های صالحین و فرماندهان پایگاه ها و حوزه مقاومت بسیج شهرستان مهدیشهر قشر خواهران بسیج برگزار شد، گفت: ضمن تبیین طرح های اقتصاد مقاومتی بر اهمیت صرفه جویی و استفاده از تولیدات ملی و داخلی و فرهنگ سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی تأکید کرد.

مراسم تشکیل ستاد مردمی کمک به جبهه مقاومت نیز با حضور نخبگان، سرگروه های حلقه صالحین – فرماندهان و پایگاه ها حوزه مقاومت مهدیشهر به همت بسیج سازندگی سپاه استان و ناحیه مهدیشهر با حضور سردار سیدمحمدتقی شاهچراغی فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان در محل حسینیه المهدی شهرستان مهدیشهر برگزار شد.

حضور ۳۰۰ بسیجی در مرحله دوم دوره تربیت و تعالی سپاه شاهرود

مسئول عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه شاهرود گفت: بیش از ۳۰۰ بسیجی در مرحله دوم دوره تربیت و تعالی ناحیه ای از اقشار مختلف بسیج شرکت كردند.

رضا فدایی با اشاره به برگزاری مرحله دوم دوره تربیت و تعالی بسیجیان شاهرود افزود: این دوره با محوریت سبک زندگی امام راحل در حوزه های مقاومت بسیج مساجد و محلات و کانون ها و اقشار مختلف بسیج برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این دوره از اساتیدی همچون ائمه جمعه شاهرود و بسطام، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شاهرود و کارشناسان سیاسی سپاه استفاده شده است.

فدایی در خاتمه تصریح کرد: این دوره سه ساعت است و از ۲۵ آبان آغاز و تا ۲۰ آذر ماه ادامه خواهد داشت.