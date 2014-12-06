به گزارش خبرنگار مهر، یونس ژائله شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریز با اشاره به اینکه ۵۲ درصد صنایع آذربایجان شرقی هم اکنون تعطیل است، ادامه داد: آذربایجان شرقی ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری دارد که باید از آنها استفاده کرد و این منطقه را به جایگاه واقعی خود در صنعت و اقتصاد کشور رساند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه فرهنگ کار درکشور به درستی معنی نشده است، افزود: همه در کشور ما تلاش می کنند پشت میز بشینند و دستور دهند در حالی که این درست نیست و فرهنگ کار در جامعه ما جا نیافتاده است.

نخبه اقتصادی جهان اسلام سپس با بیان اینکه آمار فعالیت بیش از هشت هزار واحد صنعتی در استان واقعی نیست، اظهار داشت: براساس آمارهای اخیر ۶۵ درصد واحدهای صنعتی فعال استان نیز مربوط به کارگاه های تولیدی با کمتر از ۱۵ نفر کارگر هستند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در ماه های اخیر مواد غذایی خارجی و اغلب محصول کشور ترکیه در تمامی فروشگاه های تبریز بدون هیچ گونه محدودیت و نظارتی ارایه می شود، ابراز داشت: متاسفانه زنجیره تامین غذای سالم در کشور از همان نقطه آغاز با چالش ها و مشکلات بسیاری دست به گریبان است و این موضوع بر محصول نهایی صنایع وابسته غذایی تاثیر منفی می گذارد.

این فعال اقتصادی همچنین افزود: برای حل مشکلات عدیده زنجیره تامین غذای سالم در کشور باید موضوع استاندارد و کیفی سازی مواد اولیه غذایی به صورت جدی در اولویت برنامه ریزی ها قرار گیرد.