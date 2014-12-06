برتری تیم ملی ایران برابر ساحل عاج

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره رقابتهای جام جهانی تکواندو ساعاتی قبل با حضور هشت تیم برتر دنیا به میزبانی مکزیک در "کوئرتارو" آغاز شد و تیم ملی کشورمان که با تیم های کره جنوبی ، آلمان و ساحل عاج در گروه اول قرار دارد در اولین دیدار مقابل تیم چهارم گروه به برتری دست يافت.

تیم ملی کشورمان با ترکیب محمد باقری معتمد، علیرضا نصرآزادانی، مسعود حجی زواره، فرزاد عبداللهی، مهدی خدابخشی و هادی مستعان به مصاف ساحل عاج رفت و در نهایت با برتری 17 بر14 صاحب پیروزی شد و سه امتیاز به حساب خود واریز کرد. تیم ملی تکواندوی کشورمان در دومین مسابقه باید با کره جنوبی پیکار کند.

تیم های مکزیک ، فرانسه ، آمریکا و روسیه نیز در گروه دوم قرار دارند که در پایان مرحله مقدماتی تیم های اول و دوم هر گروه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می کنند.

این دوره از مسابقات به مدت دو روز به میزبانی مکزیک برگزار خواهد شد.