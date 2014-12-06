مصوبه شورای شهر زنجان در خصوص عزل شهردار ملغی شد

جواد رحمتی شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس رای هیئت حل اختلاف استان مصوبه مورخه ششم آبان ماه سالجاری شورای اسلامی شهر زنجان مبنی بر بر کناری محسن امین شهردار منتخب دور چهارم لغو شد.

وی ادامه داد: شورای شهر زنجان در تاریخ ۶ آبان ماه سالجاری با ۱۱ رای موافق و یک رای مخالف اقدام به برکناری محسن امین کرده بود ولی پس از ارسال مصوبات به مراجع ذیربط فرماندار زنجان و دفتر امور شهری استانداری به دلیل عدم رعایت فرآیند قانونی در استیضاح و بر کناری شهردار به مصوبه مذکور اعتراض کرده بود.

رحمتی تاکید کرد: پس از اعتراض فرماندار، شورای شهر زنجان بر رای خود اصرار کرد و مصوبه برای تعیین تکلیف به شورای حل اختلاف که مرجع نهایی رسیدگی به مصوبات مورد اعتراض است ارجاع داده شد و پس از بررسی های دقیق و کار کار شناسی شده توسط این هیئت، مصوبه شورای شهر لغو شد.

معاون هماهنگی و دبیر هیئت حل اختلاف استان زنجان با تبیین نقش هیئت حل اختلاف استان گفت: این هیئت متشکل از استاندار، رئیس کل دادگستری و دو نفر از نمایندگان مجلس و یک نفر نماینده شورای اسلامی استان است و تصمیم گیری نهایی در رابطه با مصوباتی که مورد اعتراض دو نهاد دارای صلاحیت اعتراض یعنی شورای اسلامی استان یا فرمانداری واقع شده را به عهده دارد.

رحمتی افزود: به رغم اینکه شورای شهر زنجان معتقد بود روند قانونی در استیضاح یعنی اعلام تذکر، طرح سوال و استیضاح رعایت شده است اما بنا به تصمیم هئیت حل اختلاف استان مصوبه شورای شهر زنجان در خصوص برکناری شهردار زنجان دارای ایراد قانونی بود و ملغی اعلام شده است.