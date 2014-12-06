نمایشگاه هفته پژوهش کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که عصر شنبه توسط استاندار کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد، دستگاه های اجرایی و نهادهای آموزشی استان دست آوردهای پژوهشی خود را در بیش از ۳۰ غرفه به نمایش گذاشته اند.

استاندار استان در حاشیه این مراسم به خبرنگاران گفت: باید از تمامی ظرفیت ها برای کمک به محققان و پژوهشگران استان بهره برد تا بتوانند با عملیاتی کردن ایده های خود، نیازهای جامعه را برطرف کنند.

سید موسی خادمی همچنین وضعیت پژوهش در استان کهگیلویه و بویراحمد را همپای با سایر نقاط کشور دانست و افزود: در بحث تولید علم، انتقال و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی باید گام های اساسی برداشته شود.

خادمی با اشاره به اینکه نباید دستاوردهای پژوهشی محققان در کتابخانه ها و مراکز علمی بایگانی شود، اظهار داشت: نمایش این دستاوردها در نمایشگاه ها و ایجاد انگیزه در پژوهشگران از راهکارهایی است که می توان به آنها کمک کرد.

وی به تولید پژوهش و تجاری سازی آن در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مشکلاتی که در این زمینه در سطح کشور مشاهده می شود در این استان به نحو بیشتری وجود دارد.

استاندار عنوان کرد: تمام تلاش ها در راستای تسهیل امر پژوهش باید به کار گرفته شود تا امر تجاری سازی دستاوردهای پژوهشگران محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه هفته پژوهش به مدت یک هفته در سالن الغدیر دانشگاه پیام نور استان دایر است.