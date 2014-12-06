چهارمین شکست آرسنال/ شاگردان ونگر به استوک باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس شامگاه روز شنبه ادامه پیدا کرد که در یکی از این بازی‌ها تیم آرسنال در زمین استوک سیتی 3 بر 2 شکست خورد تا چهارمین باخت فصل را متحمل شود.

پیتر کراوچ(1)، بویان کرکیچ(35) و جاناتان واترز(45) گل‌های تیم استوک را به ثمر رساندند. کاسورلا(68- پنالتی) و آرون رمزی(70) نیز برای آرسنال گلزنی کردند. کالون چمبرز از آرسنال هم در دقیقه 78 با دریافت کارت زرد دوم اخراج شد. آرسنال با پذیرش شدن این شکست 23 امتیازی باقی ماند و در رده ششم جدول رده‌بندی قرار گرفت. استوک سیتی هم با 18 امتیاز در رده دوازدهم جدول ایستاده است.

نتایج دیدارهای همزمان روز شنبه به شرح زیر است:

* هال سیتی صفر - وست برومویچ صفر

* لیورپول صفر - ساندرلند صفر

* کوئینز پارک رنجرز 2 - برنلی صفر

* تاتنهام صفر - کریستال پالاس صفر