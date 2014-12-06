صدرنشینی تیم ملی کشورمان با پیروزی برابر کره جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره رقابتهای جام جهانی تکواندو عصر امروز در مکزیک آغاز شد و تیم ملی کشورمان در دومین دیدار خود نیز به برتری دست يافت و با شش امتیاز به صدر جدول گروه یک صعود کرد.

ملی پوشان کشورمان که در بازی نخست ساحل عاج را 17 بر 14 شکست داده بودند با ترکیب فرزان عاشورزاده، علیرضا نصرآزادانی، مسعود حجی زواره، فرزاد عبدالهی، مهدی خدابخشی و محمد باقری معتمد (ذخیره) به مصاف کره جنوبی رفته و در نهایت برابر قهرمان سنتی جهان در یک مبارزه نزدیک و دیدنی 21 بر 19 صاحب پیروزی شدند.

در پایان دور دوم این مسابقات تیم ملی کشورمان با شش امتیاز در صدر گروه یک ایستاد و کره جنوبی که در مبارزه نخست خود برابر آلمان به برتری دست پیدا کرده بود با سه امتیاز در مکان دوم قرار گرفت.

تیم ملی تکواندوی کشورمان در سومین و آخرین مسابقه خود ساعت 17 به وقت محلی (2 بامداد به وقت تهران) در مرحله گروهی باید به مصاف آلمان برود. کره جنوبی هم برای قطعی صعود خود به عنوان تیم دوم باید از سد ساحل عاج عبور کنند. تیم های اول و دوم این گروه به مرحله نیمه نهایی صعود کرده و به صورت ضربدری با تیم های اول دوم گروه دوم این مرحله پیکار می کنند. در گروه دوم تیم های فرانسه ، آمریکا ، مکزیک و روسیه حضور دارند.

هجدهمین دوره جام جهانی تکواندو با حضور هشت تیم برتر دنیا به مدت دو روز در مکزیک برگزار می شود.