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۱۵ آذر ۱۳۹۳، ۲۳:۲۵

هفته چهاردهم بوندس لیگا؛

لورکوزن هم حریف بایرن مونیخ نشد

لورکوزن هم حریف بایرن مونیخ نشد

تیم فوتبال بایرن مونیخ در ادامه پیروزی‌های متوالی خود در بوندس لیگا از سد بایرلورکوزن گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته چهاردهم رقابتهای باشگاهی آلمان شنبه شب ادامه یافت که در حساس‌ترین دیدار تیم بایرن مونیخ در ورزشگاه آلیانز آره‌نا پذیرای بایرلورکوزن بود که این رقیب همیشگی را با حساب یک بر صفر شکست داد. فرانک ریبری زننده تنها گل تیم بایرن در این بازی بود. شاگران گواردیولا با این برد 36 امتیازی شدند و با 7 امتیاز اختلاف نسبت به ولفسبورگ در صدر جدول رده‌بندی ایستادند.

نتایج دیگر بازیها به شرح زیر است:

* مونشن گلادباخ 3 - هرتابرلین 2
* کلن یک - آگزبورگ 2 
* هانوفر یک - ولفسبورگ 3
* پادربورن یک - فرایبورگ یک
* اشتوتگارت صفر - شالکه 4

کد مطلب 2437322

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