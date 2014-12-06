منچستر سیتی به 3 امتیازی چلسی رسید/ مصدومیت آگوئرو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستر سیتی در آخرین بازی از روز نخست هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر انگلیس برابر اورتون به میدان رفت و این حریف سختکوش خود را با یک گل بدرقه کرد. یحیی توره در دقیقه 23 از روی نقطه پنالتی تنها گل بازی را به ثمر رساند. منچسترسیتی با این برد 33 امتیازی شد و بعد از چلسی 36 امتیازی در رده دوم جدول قرار گرفت.

اتفاق ویژه این دیدار مصدومیت آگوئرو بود که در همان دقایق اولیه بازی باعث شد مهاجم اول سیتی میدان را ترک کند. در صورتی که مصدومیت زانوی وی جدی باشد او در دیدار حساس این هفته برابر رم غایب خواهد بود که این بدترین خبر برای هواداران سیتی است.