به گزارش خبرنگار مهر، داوود بهبودی شامگاه شنبه در جلسه تصویب سند توسعه و تدبیر شهرستان میانه گفت: باید اولویت های عمرانی و فرهنگی شهرستان ها را شناسایی کرده و با توجه به این اولویت ها در راستای برنامه ریزی برای هر کدام از آن ها قدم برداریم.

وی ادامه داد: هر کدام از شهرستان ها دارای پتانسیل های ویژه ای هستند که شناخت این پتانسیل ها می تواند برای به کار گیری آن ها در راستای توسعه و رشد موثر باشد که در این راه نیازمند همکاری و همدلی تمامی مسئولان هستیم.

بهبودی با بیان اینکه نباید در خصوص ضرورت برنامه ریزی تردید داشته باشیم، گفت: بدون شناخت و تصمیم صحیح نمی توان حرکتی در راستای اجرای پروژه ها برداشت که در این راستا تدوین سند توسعه و تدبیر استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هم اکنون که منابع مالی برای انجام تمامی پروژه ها به طور همزمان فراهم نیست باید به شکل برنامه ریزی شده و با توجه به اولویت های انجام شده و کارشناسی های لازم مشغول اجرای این طرح ها شویم.

معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار آذربایجان شرقی افزود: هم اکنون تمام توان خود را بر روی شناخت قابلیت های شهرستان ها گذاشته ایم تا بدین ترتیب محورهای توسعه را در قسمت های مختلف استان شناخته و با توجه به آن ها حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه باید به فکر استفاده از منابع مالی جدید باشیم، گفت: در این راستا به کار گیری بحث فاینانس و سرمایه گذاری متناسب با زمان می تواند راهگشا باشد که با تاکید بر تنگناهای موجود در هر شهرستان گامی برای پیشرفت آن شهرستان برخواهیم داشت.

سند توسعه و تدبیر میانه در چهار محور تنظیم شده است

جلیل صریحی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با اشاره به پتانسیل های شهرستان میانه گفت: ۳۵ درصد از مردم این شهرستان در زمینه کشاورزی، ۲۱ درصد صنعتی، ۳۳ درصد خدماتی و ۹ درصد نیز در سایر بخش ها مشغول به فعالیت هستند که این آمار در کل استان به ترتیب، ۲۱، ۳۳، ۳۸ و شش درصد است.

وی ادامه داد: میانه در زمینه کشاورزی در تولیدات زراعی دارای رتبه سوم و در باغی نیز دارای رتبه چهارم است، همچنین در تولید گندم، برنج و گوجه رتبه اول استان را داراست.

صریحی با اشاره به تعداد کارگاه های صنعتی میانه نیز گفت: این شهرستان در مجموع ۲۹۳ کارگاه صنعتی دارد که تعداد شاغلین این واحدها سه هزار و ۴۶۰ نفر است، همچنین این شهرستان دارای ۶۲ معدن است که ۳۰ معدن آن فعال هستند.

وی ادامه داد: میزان استخراجی مواد معدنی از این معادن در حدود یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن است.

صریحی با اشاره به طول راه های این شهرستان گفت: میانه دارای هزار و ۸۴۰ کیلومتر راه است که از این نظر رتبه اول را در استان دارد همچنین ۴۱ کیلومتر آزاد راه و ۱۹۲ کیلومتر نیز طول راه های اصلی آن است.

وی در خصوص امکانات پزشکی این شهرستان گفت: این شهرستان در مجموع دو بیمارستان با ۱۳۸ تخت فعال و ۱۶۴ پزشک و دندانپزشک است که ۴۸ نفر از پزشکان آن نیز متخصص هستند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: وجود ۴۳ سد متوسط و بزرگ و پتانسیل آبی بالقوه شامل ۳۳ درصد آب های استان در این شهرستان سبب توجه ویژه به این بخش شده است.

وی در خصوص تنگناها این شهرستان نیز گفت: نیمه تمام ماندن پروژه های عمرانی همچون بزرگراه سرچم، میانه، تیکمه داش، کمربندی میانه، پل قوری چای و راه آهن میانه – اردبیل از جمله این تنگناها است.

صریحی افزود: از سوی دیگر دفع نامناسب پسماند و آلودگی منابع آبی و پایین بودن سرانه فضای کتابخانه از دیگر تنگناها به شمار می رود.

وی در خصوص محورهای سند توسعه و تدبیر این شهرستان گفت: اولین محور استخراج و فناوری مواد معدنی و صنعتی بوده که در راستای آن اکتشاف معادن، اجرای واحدهای فولاد آلیاژی، تولید پیچ و مهره، استخراج معدن پرلیت، فرآوری معدن مولیدن و طرح های پایین دست از جمله زیرمجموعه های محور اول است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: دومین محور، توسعه گردشگری و میراث فرهنگی شهرستان به شمار می رود.

وی افزود: در این راستا تکمیل محور کندوان، سایت گردشگری کندوان، دریاچه سد آیوغموش، محوز تاریخی ترکمنچای، سایت گردشگری سدشهریار، احداث پارک مینیاتوری، احداث دهکده گردشگری سلامت و صنایع دستی و تراش سنگ های قیمتی از جمله زیر مجموعه های محور دوم است.

صریحی با اشاره به محور سوم نیز گفت: توسعه کشاورزی دانش بنیان و تکمیل زنجیره تولید محور سوم این سند است.

وی ادامه داد: محور چهارم نیز تاسیس منطقه ویژه اقتصادی میانه است که تهیه طرح توجیهی و اخذ مجوز و عملیات اجرایی آن مورد توجه قرار می گیرد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به مجموع اعتبار پیش بینی شده برای هسته های کلیدی گفت: در مجموع ۶۲۰ میلیارد ریال توسط منابع دولتی، ۱۶ هزار و ۹۶۳ میلیارد ریال توسط منابع غیر دولتی داخلی و ۶۰۰ میلیارد ریال نیز توسط بخش غیر دولتی خارجی نیاز است.

وی با بیان اینکه برای تحقق این محورها نیاز بالایی به همکاری تمامی مسئولان داریم، گفت: به منظور شناخت این محورها، کمک شایانی از سوی مسئولان انجام گرفت که امیدواریم برای عملی کردن این محورها و هسته های کلیدی نیز تمامی مسئولان دست در دست هم دهند تا شاهد توسعه هر چه بیشتر شهرستان های استان باشیم.