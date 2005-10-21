زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي در اسكي بايد فراهم شود

به گزارش خبرنگار" مهر" ازكرج، عيسي ساوه شمشكي در مراسم معارفه رئيس هيأت اسكي كرج گفت: اگربخش خصوصي را وارد اسكي كنيم، توسعه و رونق اين ورزش سرعت مي يابد.

ساوشمشكي افزود : سرمايه هايي كه ازطريق بخش دولتي براي توسعه پيست هاي اسكي اختصاص مي يابد پاسخگوي نيازاين بخش نيست.

وي بودجه سال جاري پيست اسكي ديزين را يك ميليارد ريال اعلام كرد و اظهارداشت : با اين ميزان اعتبارتعميرات مورد نيازپيست انجام مي شود، تجهيزات لازم تهيه خواهد شد و زمينه خدمات دهي مطلوب بيش ازپيش فراهم مي شود.

رئيس فدراسيون اسكي كشورادامه داد: با گذشته سه دهه از انقلاب ورزش اسكي جايگاه خود را يافته است وخوشبختانه اين ورزش كه قبل ازانقلاب ورزشي لوكس معرفي مي شد هم اكنون 50 هزار نفر را درسراسركشوربه خود جذب كرده است .

شمشكي اظهارداشت: اين تعداد اسكي بازدرقالب 3هزارتيم ساماندهي شده اند و 35 درصد ازاين ميزان را بانوان تشكيل مي دهند.

وي درخصوص مسابقات پيش روي تيم ملي اسكي كشورگفت : المپيك2006تورينو ايتاليا، اولين مسابقه پيش روي اين تيم است كه بهمن ماه برگزارخواهد شد و تيم ايران با دوسهميه كسب كرده دراين رقابت جهاني حضورمي يابد ،همچنين دوتيم اسكي بانوان كشورسال آينده درمسابقات ششمين دوره بازيهاي آسيايي درچين شركت خواهند كرد.

به گفته شمشكي هم اكنون پيستهاي اسكي ديزين كرج ، شمشك ، دربند سر، توچال و آبعلي دراستان تهران فعال و 12 پيست ديگر نيز در استانهاي فارس و آذربايجان شرقي پذيراي علاقه مندان ورزش اسكي هستند.

دراين مراسم عمران سولقاني به عنوان رئيس جديد هيأت اسكي كرج منصوب شد.