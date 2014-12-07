به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه کتاب استان بوشهر از تاریخ 3 تا 9 دی ماه، نمایشگاه کتاب دراستان هرمزگان از تاریخ 13 تا 19 دی ماه ، نمایشگاه کتاب دراستان سمنان ازتاریخ 1 تا 7 بهمن ماه، نمایشگاه کتاب دراستان مازندران از تاریخ 8 تا 14 بهمن ماه، نمایشگاه کتاب سیستان و بلوچستان ازتاریخ 23 تا 29 بهمن ماه، نمایشگاه کتاب قزوین از تاریخ 2 تا 8 اسفندماه و نمایشگاه کتاب استان یزد ازتاریخ 5 تا 11 اسفندماه برگزار می‌شود.

ناشرانی که مایلند دراین نمایشگاه ها ثبت نام نمایند می توانند تا تاریخ 22 آذرماه به سایت موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، بخش نمایشگاه های استانی مراجعه و ثبت نام کنند. پیشتر توسط این موسسه، مهلت ثبت نام برای حضور در این نمایشگاه ها 15 آذرماه اعلام شده بود.

نمایشگاه های کتاب استانی با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و باهمت موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در مراکز استان‌ها برگزار می شود.