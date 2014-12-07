حسین کلانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازداشت حمیدرضا سیاسی با بیان مطالب فوق اظهار کرد: من در جریان دلیل این بازداشت نیستم و آنطور که عنوان شده این بازداشت به خاطر مسائل مالی مربوط به گذشته است. متاسفانه حتما برنامه ریزی شده بود که خواستند این اتفاق رخ بدهد. در این مدت کارهایی شده که نگذاشتند پرسپولیس در آستانه واگذاری و انتقال به بخش خصوصی به آرامش برسد.

وی افزود: همیشه در لحظات حساس و وقتی قرار است پرسپولیس به آرامش برسد، یک مسئله‌ای پیش می‌آید یا پیش می‌آورند.

عضو هیات مدیره پرسپولیس تاکید کرد: اگر هدف از این کارها این است که به باشگاه پرسپولیس برسند که باید بگویم باشگاه دست سیاسی یا اعضای هیات مدیره نیست. پرسپولیس برای مردم است و ما هم منتظریم تا بحث واگذاری آن تمام شود و به صاحب اصلی‌اش برسد.

کلانی تاکید کرد: سیاسی هم خریدار پرسپولیس نیست. اینها همه شایعه و حواشی است. تا جایی که من می‌دانم سیاسی با شرایطی که پرسپولیس دارد، راغب نیست پرسپولیس را بخرد.

عضو کمیته فنی باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت این کمیته هم گفت: قرار بود روز گذشته جلسه هیات مدیره تشکیل شود. بررسی کمیته فنی و انتخاب نهایی اعضای آن دستور جلسه روز گذشته بود ولی وقتی به محل برگزاری جلسه رفتیم متوجه شدیم سیاسی بازداشت شده است. هدف ما تشکیل کمیته عالی فنی است که نه فقط بر مسئله کادر فنی و مسائل فنی بلکه نظارت بر مسائل دیگر هم هست.