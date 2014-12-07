۳۰۰ میلیون تومان بُن الکترونیکی در نمایشگاه کتاب لرستان توزیع می شود

بهروز هدایتی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب لرستان و در گفتگو با خبرنگار مهر به روند توزیع بن کارت های الکترونیکی کتاب اشاره کرد و اظهار داشت: در نمایشگاه کتاب استان لرستان حدود ۳۰۰ میلیون تومان بن کارت الکترونیکی برای خرید کتاب توزیع خواهد شد و بانک صادرات لرستان متولی فروش بن کارت های نمایشگاه کتاب است.

وی از توزیع حدود ۱۰ هزار بن کارت الکترونیکی خرید کتاب تا پایان نمایشگاه کتاب در لرستان خبر داد و عنوان کرد: این بن کارت ها به صورت ۵۰ هزار تومانی، ۳۰ هزار تومانی و ۲۰ هزار تومانی توزیع می شوند.

مدیرعامل بانک صادرات استان لرستان افزود: به اساتید دانشگاهها تا سقف ۷۰ هزار تومان، دانشجویان ۶۰ هزار تومان و عموم مردم ۵۰ هزار تومان بن کارت فروخته خواهد شد.

هدایتی به تخفیف ۲۰ درصدی بن کارت های توزیع شده در نمایشگاه کتاب اشاره کرد و بیان داشت: اگر میزان استقبال مردم از نمایشگاه زیاد باشد این قابلیت وجود دارد که تعداد بن کارت های الکترونیکی برای توزیع میان متقاضیان نیز بیشتر شود.

بنابر این گزارش هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب لرستان با حضور بیش از ۳۷۰ ناشر برجسته و فراملی و در قالب ۱۸۰ غرفه مختلف در حال برگزاری است.

در جریان برگزاری نمایشگاه کتاب در استان لرستان نشست های فرهنگی و نقد تخصصی کتاب با حضور اساتید برجسته در این حوزه برگزار می شود.

هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان لرستان از ۱۲ تا ۱۸ آذر ماه امسال در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خرم آباد آماده بازدید علاقمندان است.