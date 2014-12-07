به گزارش خبرنگار مهر، استان بوشهر در زمینه کشاورزی دارای ظرفیت‌های بسیار بزرگی است که مهمترین محصول تولیدی استان را می‌توان خرما عنوان کرد که سالانه بیش از 170 هزار تن خرما در این استان تولید می‌شود.

محصول استراتژیک دیگر استان بوشهر گوجه فرنگی است که استان بوشهر در زمینه تولید محصول خارج از فصل دارای رتبه نخست کشور است و شهرستان‌های دشتی و دیر به عنوان قطب تولید گوجه فرنگی خارج از فصل کشور شناخته می‌شوند.

در کنار این ظرفیت‌های بی شمار، یکی از دغدغه‌های اساسی کشاورزان در این استان، فروش محصولات کشاورزی است؛ بازار محصولات کشاورزی استان بوشهر با نوسان‌های زیادی روبرو است و این موضوع گاها باعث ضررکرد بالای کشاورزان می‌شود.

با توجه به اینکه نخلستان‌ها در طول سال یک بار محصول می‌دهند و طی یک ماه کل محصول خرما در نقاط مختف برداشت می‌شود؛ ارائه این محصولات به بازار در یک فرصت زمانی کوتاه باعث می شود تا دلالان از وضعیت پیش آمده استفاده کنند و قیمت محصول را پائین بیاورند.

نگهداری این محصول نیازمند داشتن زیرساخت‌های مناسبی همچون سردخانه‌های بزرگ و انبارهای مجهز است که متاسفانه در استان بوشهر این امکان نیست و کشاورزان به ناچار محصولات خود را باید تحویل دلالان بدهند.

برخی از کشاورزان نیز که محصول خود را در منزل نگهداری می‌کنند تا در فرصت مناسب آن را به فروش برسانند، با افت وزن و کیفیت محصول خود روبرو می‌شوند و مشتریان خود را از دست می‌دهند.

در مورد گوجه فرنگی نیز همین موضوع صدق می‌کند؛ در زمان برداشت محصول، میزان عرضه و تقاضا با هم هم‌خوانی ندارد و در برخی موارد هزینه‌های برداشت محصول از هزینه فروش آن بیشتر می‌شود که کشاورزان تمایلی به برداشت محصول خود نیز نداشته باشند.

این موضوع، اهمیت ایجاد صنایع تبدیلی در استان بوشهر را بیش از پیش بیان می‌کند. صنایعی که می‌تواند کشاورزی استان بوشهر را حیاتی دوباره بخشیده و دغدغه اصلی کشاورزان را برطرف کند.

صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی توسعه می‌یابد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی دارد و ما تلاش کرده‌ایم تا با طراحی برنامه‌های مناسب، حمایت خوبی از کشاورزان استان داشته باشیم.

محمدتقی منوچهری اضافه کرد: کشاورزان استان بوشهر با مشکل مهمی به نام فروش محصولات خود روبرو هستند که این موضوع باعث می‌شود تا مشکلاتی در زمینه معیشتی برای کشاورزان ایجاد شود. تنها راه درآمد بسیاری از کشاورزان فروش محصول است ولی گاها این درآمد بسیار پائین است.

وی تصریح کرد: کشاورزان هزینه‌های بسیار زیادی را برای تولید محصول خود متحمل می‌شوند تا با فروش محصول کشاورزی بتوانند این هزینه ها را پرداخت و هزینه یکساله زندگی خانواده خود را تامین کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی استان بوشهر در بخش کشاورزی، کمبود مراکز بسته بندی و فرآوری و صنایع تبدیلی کشاورزی است که باید این بخش در استان توسعه یابد.

وی از برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی دراستان بوشهر خبر داد و اذعان داشت: خرما و گوجه فرنگی دو محصول مهم کشاورزی استان بوشهراست که باید صنایع تبدیلی مرتبط با آن در استان ایجاد شود.

حمایت از بخش خصوصی برای توسعه صنایع تبدیلی

استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در راستای حمایت از کشاورزان صورت گرفته است و توسعه صنایع تبدیلی نیز یکی از برنامه‌های ما است که امیدواریم با مشارکت بخش خصوصی شاهد راه‌اندازی آن باشیم.

مصطفی سالاری از پرداخت تسهیلات مناسب برای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی خواهیم داشت.

وی ادامه داد: بخش کشاوری نقش بسیار مهمی در تولید و درآمدزایی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار دارد که باید زمینه رضایت‌مندی کشاورزان از فعالیت در این بخش فراهم شود و برای رفع مشکلات و نیازهای آنها تلاش ویژه‌ای صورت بگیرد.

وی تاکید کرد: معیشت کشاورزان بستگی به فروش محصولات کشاورزی آنها دارد و باید زمینه را برای فروش و بازاریابی مناسب محصولات کشاورزان فراهم شود تا دغدغه کمتری در این زمینه داشته باشند.