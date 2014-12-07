امیر وجدانی نیا - معاون فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی و دبیر کنگره ملی شهدای دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های آینده این کنگره برای معرفی شهدای دانشجو گفت: در راستای شناساندن شهدای دانشجو به مردم و جامعه دانشجویی از 3 سال گذشته تلاشی در سطح کل کشور آغاز شد که حاصل آن شناسایی 450 شهید دانشجو در سراسر ایران شد.

وی اظهار داشت: به زودی فاز اول این پروژه مهم که گنجینه اطلاعات شهدای دانشجو است، در اسفند ماه رونمایی می شود.

دبیر کنگره ملی شهدای دانشجو افزود: به دلیل اینکه اطلاعات کاملی از تعداد و اسامی شهدای دانشجو در اخیار نهاد های مربوطه نبود، شیوه جمع آوری اطلاعات این کنجینه به صورت مردمی و دانشجویی بود که بصورت میدانی و مراجعه به درب منازل انجام می شد.

معاون فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی گفت: جنبش دانشجویی این افتخار را دارد که در اهدای جان و خون برای انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی پیشرو بوده است.