سعید حسام پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از جمله اهدافی که دانشگاه شیراز در گذشته در زمینه ادبیات کودک و نوجوان دنبال کرده، دانشگاهی کردن این زمینه ادبی بوده است، گفت: در این راستا دانشگاه شیراز طی سال های مختلف اقدامات متفاوتی را انجام داده که از جمله آن مطرح شدن بحث راه اندازی مرکز ادبیات کودک و نوجوان در دانشگاه شیراز در سال 81 و تاسیس این مرکز در سال 84 با مدیریت آقای دکتر مرتضی خسرونژاد بوده است.

وی با بیان اینکه در پی تاسیس این مرکز اهداف متفاوتی در حیطه ادبیات کودک و نوجوان دنبال شد، اظهار داشت: یکی از این اهداف تاسیس گرایش مقطع کارشناسی ارشد ادبیات کودک و نوجوان برای اولین بار در ایران بود که به نتیجه رسید و امسال شاهد ورودی های چهارم گرایش ادبیات کودک و نوجوان به دانشگاه شیراز بودیم.

دبیر پنجمین همایش ادبیات کودک و نوجوان با اشاره به اینکه هدف بعدی انتشار مجله علمی پژوهشی درباره ادبیات کودک و نوجوان بوده است، گفت: این مجله در سال 88 در دانشگاه شیراز به تصویب وزارت علوم رسید و از سال 89 به صورت فصلنامه منتشر می شود.

محوریت همایش رمان نوجوان است

حسام پور اضافه کرد: هدف دیگر، برگزاری همایش های دوسالانه ادبیات کودک و نوجوان با محوریت های گوناگون بود که تاکنون چهار دوره از این همایش برگزار شده و پنجمین دوره همایش در 15 و 16 اردیبهشت سال 94 برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: در هر یک از این همایش های دو سالانه یکی از مسائل مهم در ادبیات کودک و نوجوان به عنوان محور قرار گرفته و روی آن تمرکز و بحث می شود.

رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ادامه داد: محوریت همایشی که در اردیبهشت 94 برگزار می شود، رمان نوجوان خواهد بود، در این همایش جنبه های گوناگون رمان نوجوان مانند زیبایی‌شناسی رمان نوجوان، رمان نوجوان و بازنمایی مسأله‌‎های روانشناسی و تربیتی در آن، رمان نوجوان و فلسفه، رمان دینی نوجوان، رمان نوجوان و دفاع مقدس و بررسی فرهنگی و جامعه‌شناسی رمان نوجوان، رمان نوجوان و گونه‌های ادبی، رمان نوجوان و ترجمه و سیر رمان نوجوان در ایران، رمان نوجوان در بازار کتاب، آسیب‌شناسی رمان نوجوان، هنر در رمان نوجوان، رمان نوجوان در آیینه نظریه‌های نقد و رمان نوجوان و رسانه‌های دیگر بررسی می شود.

حدود 150 چکیده به دبیرخانه همایش ارسال شده است

دبیر پنجمین همایش ادبیات کودک و نوجوان با اشاره به اینکه ارسال چکیده مقالات به دبیرخانه همایش 10 آذرماه پایان یافته، گفت: حدود 150 چکیده به دست ما رسیده است که این چکیده ها از سوی شورای علمی همایش بررسی می شوند و پس از آن با اعلام نتیجه نهایی از منتخبان درخواست می شود که مقاله خود را به دبیرخانه ارسال کنند.

حسام پور ادامه داد: در مرحله بعد مقاله های ارسال شده بررسی می شود و در نهایت مقاله های مناسب برای ارائه در همایش انتخاب خواهند شد.

جان استیونز مهمان ویژه همایش خواهد بود

وی همچنین گفت: جان استیونز که یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان و منتقدان کنونی ادبیات کودک و نوجوان در جهان است به عنوان مهمان ویژه در این همایش حضور خواهد داشت.

رئیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ادامه داد: جان استيونز، منتقد و نظريه‌پرداز نامدار معاصر و استاد زبان و ادبيات انگليسي در دانشگاه مكواريِ سيدني در استرالياست. نقدها و نظريات او به‌خصوص در حوزه‌ي ادبيات كودك و نوجوان با استقبال صاحب‌نظران و علاقه‌مندان به ادبيات كودك و نوجوان مواجه شده است. برخي از مقالات و نوشته‌هاي او در ايران نيز ترجمه و منتشر شده و براي منتقدان و پژوهشگران ايراني نام شناخته‌شده‌ای است.