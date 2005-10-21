ركورد علي كريمي حفظ مي شود؟

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم فوتبال كايزرسلاترن كه فريدون زندي ديگربازيكن ملي پوش كشورمان را به خدمت دارد فردا در خانه مونشن گلادباخ ميهمان است.

هانوفر 96 ميزبان وردربرمن صدرنشين فوتبال آلمان است وچنانچه وحيد هاشميان دراين ديدار گلزني كند به باشگاه سابق خود كه برمن را اصلي ترين رقيب خود مي بيند خوش خدمتي كرده است.

مهدوي كيا نيز به همراه هامبورگ روزيكشنبه درخانه بروسيا دورتموند به مصاف اين تيم مي رود. كيا روزپنجشنبه درپيروزي يك برصفر تيمش مقابل زسكا صوفيه درچارچوب رقابتهاي جام يوفا سهم داشت.