نمايندگان 31 شركت صادراتي از رييس جمهور لوح تقدير گرفتند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، در روز ملي صادرات و طي مراسمي با حضور رييس جمهوري، وزراي صنايع و معادن و بازرگاني و روساي اتاقهاي بازرگاني ، 31 شركت به عنوان صادركنندگان نمونه معرفي شدند.
بر اساس اين گزارش، شركت ساختماني دنا رهساز از گروه كالايي خدمات فني و مهندسي، مهندسين مشاور ناموران از گروه كالايي خدمات فني و مهندسي، تعاوني توليدكنندگان پسته رفسنجان از گروه كالايي پسته، فولاد مباركه اصفهان از گروه كالايي فلزات اساسي، زمزم ايران از گروه كالايي صنايع غذايي، نوين زعفران از گروه كالايي زعفران، مجتمع صنايع لاستيك يزد از گروه كالايي قطعات يدكي از جمله صادر كنندگان نمونه بودند.
همچنين، ايران رادياتور از گروه كالايي مصالح ساختماني، كناف ايران از گروه كالايي مصالح ساختماني، شركت سپهر الكتريك از گروه كالايي لوازم خانگي، داروسازي اكسير از گروه كالايي دارو، پلاملامين كاشان از گروه كالايي مصنوعات پلاستيكي و ملامين، خاك طلايي طوس، بازرگاني فرش ترنج از گروه كالايي فرش دستباف از صادر كنندگان نمونه سال 84 بودند.
اين گزارش مي افزايد: كفش پيام از گروه كالايي محصولات چرمي كيف و كفش، شيرين عسل از گروه كالايي شيريني و شكلات، خشكبار آذربايجان شرقي از گروه كالايي خشكبار، اتحاديه مركزي تعاونيهاي روستايي و كشاورزي ايران از گروه كالايي حبوبات و ساير محصولات كشاورزي، مرواريد سياه آبزيان از گروه كالايي فرآوردههاي دريايي، شفيع از گروه كالايي ميوه و تره بار، پاكسان از گروه كالايي مواد شوينده و پاك كننده از جمله اين صادر كننگان بودند.
همچنين ، رنگ و رزين پارس اوشن از گروه كالايي رنگ و رزين، سرمايهگذاري صنايع شيميايي ايران از گروه كالايي مواد شيميايي، نفت ايرانول از گروه كالايي فرآوردههاي صنعتي پايه نفتي، پلي استر يزد از گروه كالايي محصولات شيميايي، سازمان صنايع دفاع ساصد از گروه كالايي ساير محصولات صنعتي، داده هاي رسا از گروه صنعتي ICT ، توليدي كشبافي آزادي از گروه كالايي نساجي و پوشاك ، ياتا اكسپرس از گروه كالايي سالامبور و چرم و گروه صادراتي روده از گروه كالايي روده به عنوان شركتهاي صادركننده نمونه امسال معرفي شدند.
براساس اين گزارش، امسال براي اولين بار 2 تشكل صادراتي نمونه ملي نيز در اين مراسم معرفي شدند.
اين گزارش حاكيست: تشكلهاي صادراتي نمونه را انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران و اتحاديه صادركنندگان خشكبار تشكيل مي دادند.
نظر شما