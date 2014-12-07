به گزارش خبرنگار مهر، پیش ازظهر امروز یکشنبه جلسه ای به منظور جمع بندي و رفع مشکلات پروژه مسکن مهر ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحدی صفادشت جلسه اي با حضور نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد در مجلس، شهردار و بخشدار، روسای تعاونی های مسکن مهر صفادشت و تعدادی از ساکنین برگزار شد.

در این جلسه بخشدار صفادشت با اشاره به مشکلاتی نظیر کمبود سرانه آموزشی، عدم آماده سازی معابر و... اظهار داشت: معاون وزیر راه و شهرسازی چندی پیش طی بازدید از مسکن مهر صفادشت قول تامین ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای آماده سازی معابر این شهرک داد که در صورت تخصیص عملیات اجرایی هرچه سریعتر اجرا می شود.

معابر مسکن مهر صفادشت وضعیت مطلوبی ندارد

ناصر انصاری ادامه داد: معابر و کوچه های این شهرک وضعیت مناسبی ندارد و اگر تصمیمات سریع برای آماده سازی آن اخذ نشود، مشکلات و عواقب نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.

این مسئول گفت: جمع کثیری از ساکنین این منطقه به لحاظ مالی در مضیقه هستند و با توجه به عدم تکمیل مدارس و مراکز آموزشی شهرک، هزینه رفت و آمد به مرکز شهر و سرویس دانش آموزان بر این خانواده ها سنگینی می کند لذا خواستاریم دو یا سه مدرسه تا مهرماه سال آینده تکمیل شود.

سرانه های آموزشی هرچه سریعتر تامین شود

وی متذکر شد: البته این تعداد نیز پاسخگوی جمعیت ۷۰ هزار نفری این شهرک نخواهد بود و باید تمهیدی اساسی برای تامین سرانه ها به ویژه در حوزه آموزش اندیشیده شود.

انصاری با اشاره به اختلافات پیش آمده میان هیات مدیره و اعضای تعاونیها بر سر قیمت گذاری، خواستار ورود جدی متولیان امر برای تعیین قیمت نهایی و حل و فصل اختلافات شد.

ضرورت ایجاد مدیریت واحد در مسکن مهر صفادشت

در ادامه شهردار صفادشت نیز با اشاره به مشکلات عدیده مسکن مهر این منطقه عنوان کرد: اگر فکری اساسی برای رفع هرچه سریعتر این مشکلات که گریبانگیر ساکنین شده است، نشود مردم نسبت به خدمتگذاران خود بدبین خواهند شد و این مسئله عواقب نامطلوبی در پی دارد.

محمدعلی کریمی خواستار ایجاد مدیریت واحد برای رفع مشکلات شد و پیشنهاد کرد: این مسائل براحتی قابل حل است، اگر مدیریت این منطقه را به شهرداری بسپارند بسیاری معضلات کنونی رفع شده و همانند یک شهر اداره می شود در صورتیکه هم اکنون تکلیف هیچ نهادی برای خدمتگذاری مشخص نیست.

در پایان نیز نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس پس از استماع مشکلات از زبان مسئولان، تعاونیها و ساکنین مسکن مهر صفادشت اظهار داشت: با توجه به سکونت مردم در بخشی از این واحدها باید دست به دست دهیم تا مشکلات موجود هرچه سریعتر رفع شده و خدمات قابل قبولی به شهروندان ارائه شود.

اختلافات داخلی اعضا با تشکیل اتاق تعاون حل و فصل می شود

حسین گروسی ادامه داد: به اعتقاد بنده اینکه هر روز یک مسئول به بازدید از منطقه بیاید اما پیگیریها مستمر و جدی نباشد نتیجه مطلوبی نخواهد داشت لذا پیشنهاد می شود یک فرد یا مجموعه مسئولیت را بپذیرد، آنوقت با پیگیری مستمر به نتایج بهتر و سریعتری دست خواهیم یافت.

این مسئول افزود: در زمینه اختلافات داخلی اعضا نیز می توان با تشکیل اتاق تعاون، بسیاری مشکلات را به صورت داخلی حل و فصل کرد و نیازی به دادگاه و پیگیریهای قضایی ندارد، با این روش اختلافات زودتر رفع شده و همبستگی برای پیگیری امور بیشتر می شود.

وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات نظیر انشعابات فاضلاب، گاز، آماده سازی معابر و... قول داد تا طی جلساتی با مسئولان ذیربط در سطوح استانی و کشوری این مسائل را مطرح کرده و تمهیدات لازم برای رفع آنها اندیشیده شود.

بیش از ۵۹ اتحادیه در پروژه ۱۴ هزار و ۵۰۰ واحدی مسکن مهر صفادشت که عملیات احداث آن از سال ۸۷ آغاز شده فعالیت می کنند.

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مهدیه رضایی