حيف شد كه نمي توانم براي تيم ملي ايران بازي كنم/ بايد شش ماه استراحت كنم

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل ازسايت رسمي باشگاه شفيلد يونايتد ، نراجي ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: از من خواسته شد تا در بازي هاي تداركاتي تيم ملي ايران به ميدان بروم اما من به 6 ماه استراحت نيازدارم تا به طوركامل سلامتي خود را بازيابم. اين يعني اينكه شايد نتوانم تيم ملي ايران را در جام جهاني همراهي كنم با اين حال هدف من حضور در تيم ملي است.

نراجي كه هفته گذشته زانوي خود را به تيغ جراحان سپرد افزود: يك گروه از تلويزيون ايران به اينجا آمدند و با من مصاحبه كردند. بنابراين درايران از من خبردارند و عناوين رسانه ها به من اختصاص دارد.

نراجي براي نخستين باربا پيراهن باشگاه استقلال به ميدان رفته است. استقلال يكي از پرطرفدارترين باشگاه هاي ايران است كه به رقابت با پرسپوليس درحضور 90 هزار تماشاگردر استاديوم آزادي اشتهاردارد. اين باشگاه درسال 1945 با نام باشگاه دوچرخه سواران كارخود را آغاز كرد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي به استقلال تغييرنام داد.

نراجي پس ازآن به تيم رئال زاراگوزا پيوست و درآنجا بود كه نيل وارنوك بازي اين بازيكن را پسنديد.

نراجي گفت: يكي، دو باشگاه ليگ برترانگلستان خواستار به خدمت گرفتن من بودند اما سرانجام شفيلد يونايتد موفق به انجام اين كار شد. من از بچگي بازي هاي پل گاسكويين را تماشا مي كردم ومي خواستم روزي مثل او فوتبال بازي كنم .اما بيشتر بازيكنان ايراني بازي تيم هاي آلماني را نظاره مي كنند چراكه روابط خوبي بين دولت هاي دوكشور وجود دارد. تعدادي از بازيكنان ايراني هم براي به دست آوردن پول بيشتر به كشورهاي حوزه خليج فارس مي روند اما من هرگز دوست ندارم فوتبالم را فداي پول كنم و باشگاه هاي انگليسي از نظر من بهترين هستند.

شايان ذكر است شرو نراجي ازمادري انگليسي و پدري ايراني متولد شده است.