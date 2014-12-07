به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای امسال تا 11 آذر، 33 هزار و 694 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که 33 هزار و 100 میلیارد ریال آن به صورت بلوکی، 347 میلیارد ریال به صورت ترجیحی و 246 میلیارد ریال به صورت تدریجی بود.
همچنین از این میزان واگذاری در این مدت 25 هزار و 698 میلیارد ریال در فرابورس، 7 هزار و 713 میلیارد ریال از طریق مزایده، 282 میلیارد ریال در بورس و یک میلیارد ریال از طریق مذاکره خصوصی شده که 33 هزار و 427 میلیارد ریال آن مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 267 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.
33 هزار میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای امسال تاکنون توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای امسال تا 11 آذر، 33 هزار و 694 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که 33 هزار و 100 میلیارد ریال آن به صورت بلوکی، 347 میلیارد ریال به صورت ترجیحی و 246 میلیارد ریال به صورت تدریجی بود.
کد مطلب 2437810
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