به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای امسال تا 11 آذر، 33 هزار و 694 میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده که 33 هزار و 100 میلیارد ریال آن به صورت بلوکی، 347 میلیارد ریال به صورت ترجیحی و 246 میلیارد ریال به صورت تدریجی بود.



همچنین از این میزان واگذاری در این مدت 25 هزار و 698 میلیارد ریال در فرابورس، 7 هزار و 713 میلیارد ریال از طریق مزایده، 282 میلیارد ریال در بورس و یک میلیارد ریال از طریق مذاکره خصوصی شده که 33 هزار و 427 میلیارد ریال آن مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 267 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.