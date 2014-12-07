به گزارش خبرگزاری مهر، شعار پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان در دو رشته قرائت تحقیق و حفظ کل قرآن برگزار می‌شود، مشخص شد.

بر همین اساس شعار این دوره از مسابقات «قرآن؛ منادی مهربانی، وحدت و کرامت انسانی» اعلام شده است. در شعار این دوره از مسابقات که پیش از این، انتخاب آن به مسابقه گذاشته شده بود، سعی شده است تا فضای این روزهای جهان اسلام مد نظر قرار گیرد.

مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و پنجمین دوره آن طی ۱۱ تا ۱۴ دی‌ماه در سالن همایش‌های برج میلاد تهران برپا خواهد شد. مسئول برگزاری این مسابقات، سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور وابسته به جهاد دانشگاهی است.