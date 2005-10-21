افزايش غيراستاندارد تعداد دانشجويان، دانشگاهها را با مشكل مواجه كرده است

رييس دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: افزايش 23 درصدي پذيرش دانشجو در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي كه بدون هماهنگي با اين دانشگاه، توسط وزارت علوم و سازمان سنجش صورت گرفته است مشكلاتي را براي دانشجويان و مسئولين اين دانشگاه به وجود آورده است.



دكتر علي خاكي صديق افزود: با توجه به افزايش ظرفيتي كه از سوي وزارت علوم و سازمان سنجش در سال جاري انجام شده است، دانشگاه خواجه نصير تنها در رشته هاي فيزك، شيمي و رياضي مي تواند دانشجوي مهمان و انتقالي پذيرش كند.

وي اظهار داشت: اين دانشگاه نقل و انتقالات را در صورت امكان و با توجه به ظرفيت ها انجام داده و پس از اين با شروع كلاس ها اين امر امكان پذير نيست.

رييس دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي افزود: با افزايش 23 درصدي پذيرش دانشجو، دانشگاه خواجه نصير با كمبود شديد فضاي آموزشي و رفاهي مواجه شده است. به عنوان مثال، دانشگاه در رشته مهندسي كامپيوتر تنها براي پذيرش 25 دانشجو اعلام آمادگي كرده بود، در حالي كه سازمان سنجش 70 دانشجو را در اين رشته پذيرفته است.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر در بسياري از رشته هاي نوبت دوم ثبت نام به عمل نيامده است و با توجه به افزايش ظرفيت، دانشگاه با مشكل مواجه مي شود.

خاكي صديق افزود: دانشگاه خواجه نصيرالدين از طريق اين رسانه به تمامي دانشجويان اعلام مي كند، با افزايش ظرفيت و مشكلاتي كه به تبع آن دامنگير دانشگاه مي شود، از اسكان دانشجوي انتقالي و شبانه در خوابگاه دانشجويي معذور است.

رييس دانشگاه خواجه نصيرالدين اظهار داشت: دانشگاه در تلاش است براي ايجاد خوابگاه جديد بودجه اي را دريافت كند اما تا كنون اين بودجه به دانشگاه داده نشده است.





همچنين معاون آموزشي دانشگاه تهران در اين زمينه گفت: سازمان سنجش و وزارت علوم در سال جاري 25 درصد، مازاد بر ظرفيت مورد نظر دانشگاه تهران دانشجو پذيرش كردند كه اين ميزان معادل يك هزار دانشجوي مازاد بر ظرفيت دانشگاه تهران است.

دكتر حسيني در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: آيين نامه نقل و انتقال دانشجويان زماني به دانشگاه تهران ابلاغ شد كه سه هفته از شروع كلاس ها گذشته بود. عليرغم اين مشكل، معاونت آموزشي دانشگاه تهران تمامي درخواست ها را جمع آوري كرده است و شرايط نقل و انتقال دانشجويان را در صورت وجود ظرفيت كافي در ترم دوم فراهم مي آورد.

وي افزود: دانشگاه تهران محور برنامه ريزي هاي خود را بر پذيرش و تربيت دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي قرار داده است، به طوري كه در سال جاري تعداد دانشجويان كارشناسي ارشد اين دانشگاه 15 درصد و تعداد دانشجويان دكتري نيز 20 درصد افزايش داشته است.

معاون آموزشي دانشگاه تهران در ادامه گفت: بر اساس برنامه ريزي هاي آموزشي، دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي تنها با 5 درصد افزايش ظرفيت مواجه بوده است.

وي تصريح كرد: سازمان سنجش و وزارت علوم در سال جاري 25 درصد، مازاد بر ظرفيت مورد نظر دانشگاه تهران دانشجو پذيرش كردند كه اين ميزان معادل يك هزار دانشجوي مازاد بر ظرفيت دانشگاه تهران است.

حسيني اضافه كرد: اين افزايش ظرفيت، رشته هاي فني و مهندسي و كشاورزي را با مشكلات بيشتري مواجه كرده است.

معاون آموزشي دانشگاه تهران تاكيد كرد: عليرغم اين مشكلات، دانشگاه تهران تمام نيروي خود را بسيج كرده است تا براي اين يك هزار دانشجوي مازاد بر ظرفيت امكانات رفاهي و خوابگاهي را ايجاد كند و فشار وارده را تحمل كند.



رئيس سابق دانشگاه بيرجند نيز در اين مورد گفت : افزايش 15 درصدي ظرفيت پذيرش دانشجو، مشكلات دانشگاه بيرجند را افزايش داده است



دكتر آقا ابراهيمي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در خصوص افزايش ظرفيت دانشگاه ها از سوي وزارت علوم افزود: دانشگاه بيرجند در سال جاري تحصيلي با افزايش 15 درصدي ظرفيت دانشجو مواجه بوده است. اين اتفاق تمامي برنامه ريزي هاي لازم را در زمينه خوابگاه، اياب و ذهاب و امكانات رفاهي به هم ريخته است و دانشگاه ها را با كمبود بودجه مواجه مي سازد.

وي يادآور شد: افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاه بيرجند، بدون مشورت با دانشگاه ها انجام گرفته و تأثيرات منفي بر بودجه دانشگاه ها مي گذارد.

آقا ابراهيمي تصريح كرد: علي رغم مشكلات به وجود آمده دانشگاه بيرجند توانسته است، كمبود خوابگاه را با اجاره دو خوابگاه جبران كند و تمامي دانشجويان پذيرفته شده را در خوابگاه ها اسكان دهد و بار تحميل شده را بپذيرد.





رييس دانشگاه يزد نيز از افزايش دانشجويان اظهار نارضايتي كرد و گفت : با توجه به اينكه سازمان سنجش و آموزش كشور در سال جاري دانشجويان اضافه بر ظرفيت بيشتري را نسبت به سال هاي گذشته اعلام كرده است، دانشگاه يزد نيز با اعلام ظرفيت 1400 نفري مجبور به پذيرش 500 دانشجوي اضافه بر ظرفيت شده است.

مكيان تصريح كرد: ظرفيت بالاي دانشجو، باعث مي شود دانشگاه ها با كمبود خوابگاه و كمبود فضاي فيزيكي در دانشگاه ها مواجه شوند.

وي افزود: موضو ع نقل و انتقالات دانشجويان نيز مشكلاتي را براي دانشگاه به وجود مي آورد. تراز كلاسها بهم مي خورد و سطح استعداد و نمره نيز ناهماهنگ مي شود. با گذشت چند هفته از شروع كلاس ها هنوز اين موضوع در دانشگاه ها حل نشده است.