انتقاد از فقدان موزه اسناد ارزشمند در اصفهان/کتب نفیس در معرض خطر

امیرحسین ماه آورپور در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که چرا کتابخانه های شهرداری اصفهان به ویژه مرکزی همچنان از سیستم منسوخ شده انتخاب کتاب به جای قفسه باز استفاده می شود، اظهار داشت: قفسه باز کردن کتابخانه های شهرداری اصفهان یکی از مهم ترین دغدغه های ماست و بر این اساس تا آخر امسال با رفع شدن موانع امیدواریم ۴۰ تا ۵۰ درصد کتابخانه های شهرداری اصفهان به این سیستم مجهز شوند.

وی با بیان اینکه مشکلات سخت افزاری که در این راستا وجود دارد باید رفع شود، افزود: برای مجهز شدن به این سیستم لازم است که کتابخانه فضای فیزیکی لازم برای این امر را نیز داشته باشد اما در کتابخانه مرکزی به دلیل عدم وجود فضای کافی و اینکه مخزن کتاب ها در دو طبقه زیر زمین است امکان قفسه باز کردن وجود ندارد و مخاطبان باید همچنان به همان شیوه انتخاب کتاب از طریق رایانه درخواست خود برای دریافت کتاب را ارائه کنند.

مدیر امور کتابخانه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان در پاسخ به انتقاد مراجعه کنندگان در زمینه زمان طولانی دریافت کتاب و اینکه چقدر پرسنل در این امر مقصر هستند، ابراز داشت: ارسال دیرهنگام کتاب می تواند احتمالات متفاوتی داشته باشد از جمله اینکه به دلیل کمبود فضای مخزن برخی کتاب ها در طبقه های زیرین قرار دارند و جستجوی آنها سرعت را پایین می آورد.

وی اضافه کرد: در کتابخانه های اصفهان امر تکریم ارباب رجوع را مدنظر قرار داده ایم و بر این اساس یقین دارم که پرسنل در این امر نقشی نداشته اند.

اهدای اسناد نفیس اصفهان به موزه های تهران به دلیل کمبود مکان

ماه آورپور در پاسخ به این سئوال که آیا این مطلب صحیح است که اسناد نفیس کتابخانه مرکزی شهرداری در معرض نشتی‌های فاضلاب قرار دارد، ابراز داشت: در وهله اول باید بگویم که یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان فرهنگی شهر اصفهان این است که مکان و یا موزه ای برای نگهداری اسناد نفیس، کتاب و آثار هنری در این زمینه در این شهر بزرگ وجود ندارد.

وی اضافه کرد: بر این اساس بسیاری از اصفهانی ها که دارای اسناد قدیمی و نفیس هستند آنها را به موزه های تهران برای نگهداری ارائه می کنند.

مدیر امور کتابخانه های سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان با بیان اینکه چندسال پیش به واسطه بارندگی شدید فاضلاب تا سطح مخزن کتابخانه مرکزی نشت کرده بود اما به این کتاب های نفیس آسیبی نرسید، گفت: ما در حدتوان از این اسناد نگهداری می کنیم اما لازم است مسئولان هرچه سریع تر تدبیری برای نگهداری از این اسناد نفیس بیاندیشند.

ضرورت ایجاد کتابخانه های اختصاصی

وی در ادامه با اشاره به لزوم ایجاد کتابخانه های اختصاصی در شهر تاکید کرد: در ابتدا باید دقت کنیم که مفهوم کتابخانه تخصصی که موضوع محور هستند با اختصاصی متفاوت است و مسئولان جامعه باید به سمت ایجاد کتابخانه های اختصاصی حرکت کنند چرا که این گونه کتابخانه ها مخاطب محور هستند و در ترویج فرهنگ کتابخوانی نقش به سزایی دارند.

ماه آورپور ابراز داشت: ایجاد کتابخانه های اختصاصی مانند بانوان، دختران و موارد مشابه علاوه بر اینکه در استفاده از ظرفیت تفکر گروهی موثر است انگیزه روانی حضور در کتابخانه ها را برای مردم و حضور در کنار افراد هم جنس و یا هم سن بیشتر می کند.

وی اضافه کرد: در یک فضای تخصصی افراد آرامش لازم را در وجود خویش پیدا می کنند و با توجه به اینکه محدودیت های برخی کتابخانه های عمومی وجود ندارد و بدین شکل این کتابخانه ها با ایجاد فضای راحت تر برای تبادل نظر در ایجاد علاقه مخاطبان به حضور در فضای کتابخانه و کتابخوانی بسیار موثر است.





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