كارخانه اي : شهريه دانشگاه ها منطقي نيست / عباسپور : كميته ساماندهي شهريه دانشگاه ها تشكيل مي شود

وي ادامه داد: اين طرح توسط جمعي از نمايندگان مجلس ارائه شده تا به وضعيت شهريه دانشگاه ها پرداخته شود. شهريه دانشگاه ها نبايد بر اساس سلايق مشخص شود، بايد بر اساس طرحي اصولي شهريه ها به صورت هماهنگ و منطقي تعيين شوند.
نماينده مردم همدان در مجلس در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: دولت هم نظر مثبت دارد تا جايي كه ممكن است شهريه دانشگاه ها كاهش يابد.
كارخانه اي اضافه كرد: شهريه دانشگاه هاي كشور بر اساس منطقي عواملي كه در هزينه دانشجويي نقش دارند تعيين نمي شوند.
وي افزود: در سال جاري 850 هزار دانشجو در دانشگاه هاي كشور پذيرفته شده اند كه تنها 5 درصد آنها در دوره روزانه تحصيل مي كنند. در واقع 95 درصد دانشجويان كشور شهريه پرداخت مي كنند.
عباسپور افزود: در اين طرح با اشاره به اينكه سرانه آموزشي دانشگاه هاي دولتي حدود 2 ميليون تومان در سال و شهريه دانشگاه هاي غير دولتي پانصد هزار تومان در سال است تاكيد شده است كه ميزان بازدهي آموزش عالي كشور بايد به صورت شفاف مشخص شود.
وي يادآور شد: در اين طرح در نظر گرفته شده است كه شهريه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي بر اساس معيارهايي كه كميته فوق از جمله هزينه هاي توسعه اي فضا و تجهيزات معين مي كند دريافت شود.
نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: اين طرح بايد براي بررسي شور اول به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس فرستاده شود.
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