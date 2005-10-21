كارخانه اي : شهريه دانشگاه ها منطقي نيست / عباسپور : كميته ساماندهي شهريه دانشگاه ها تشكيل مي شود





دكتر ابراهيم كارخانه اي در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب افزود: طرح ساماندهي شهريه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور كه در هفته گذشته به هيات رئيسه مجلس تقديم شد، ابتدا در كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد.

وي ادامه داد: اين طرح توسط جمعي از نمايندگان مجلس ارائه شده تا به وضعيت شهريه دانشگاه ها پرداخته شود. شهريه دانشگاه ها نبايد بر اساس سلايق مشخص شود، بايد بر اساس طرحي اصولي شهريه ها به صورت هماهنگ و منطقي تعيين شوند.

نماينده مردم همدان در مجلس در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: دولت هم نظر مثبت دارد تا جايي كه ممكن است شهريه دانشگاه ها كاهش يابد.

كارخانه اي اضافه كرد: شهريه دانشگاه هاي كشور بر اساس منطقي عواملي كه در هزينه دانشجويي نقش دارند تعيين نمي شوند.

وي افزود: در سال جاري 850 هزار دانشجو در دانشگاه هاي كشور پذيرفته شده اند كه تنها 5 درصد آنها در دوره روزانه تحصيل مي كنند. در واقع 95 درصد دانشجويان كشور شهريه پرداخت مي كنند.









رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات نيز در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، درباره محتواي اين طرح گفت: عده اي از نمايندگان كه اين طرح را نوشته اند خواستار تشكيل كميته اي مركب از وزيران علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت، رييس دانشگاه آزاد، نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نماينده مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت نظارت، هماهنگي و ساماندهي شهريه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي همچون پيام نور، آزاد، شبانه و غير انتفاعي شده اند.

عباسپور افزود: در اين طرح با اشاره به اينكه سرانه آموزشي دانشگاه هاي دولتي حدود 2 ميليون تومان در سال و شهريه دانشگاه هاي غير دولتي پانصد هزار تومان در سال است تاكيد شده است كه ميزان بازدهي آموزش عالي كشور بايد به صورت شفاف مشخص شود.

وي يادآور شد: در اين طرح در نظر گرفته شده است كه شهريه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي بر اساس معيارهايي كه كميته فوق از جمله هزينه هاي توسعه اي فضا و تجهيزات معين مي كند دريافت شود.

نماينده مردم تهران در مجلس خاطرنشان كرد: اين طرح بايد براي بررسي شور اول به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس فرستاده شود.