به گزارش خبرگزاری مهر، رسول زرگرپور امروز در جلسه کمیسیون ماده پنج که پیرامون طرح جامع مصوب شهر اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: متاسفانه به دلیل عدم ابلاغ طرح بازنگری تفصیلی و طرح های متعدد در این خصوص، وضعیت صدور مجوز ساخت و ساز در شهر اصفهان مناسب نیست.

وی با اشاره به تصویب طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان تصریح كرد: تصویب این طرح در جهت سلامت و توسعه منطقی، معقول و برنامه ریزی شده ی شهر می تواند مؤثر باشد.

استاندار اصفهان به وجود برخی افراد به عنوان وکلای مالکان و همچنین تسهیل کننده های صدور پروانه ساخت، واسطه گران، دلالان و رشوه گیران اشاره کرد و اظهار داشت: نبود یک وضعیت با ثبات و پایدار باعث فعالیت این افراد شده است و امیدواریم با اتخاذ یک تصمیم نهایی مناسب این کار به طور کلی متوقف شود.

وی تاکید کرد: با تصویب طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان از این پس با این افراد با جدیت برخورد خواهد شد.

زرگرپور با بیان اینکه در خصوص طرح های جامع و تفصیلی بررسی های زیادی صورت گرفته است، افزود: طرح جامع شهر اصفهان سال ۶۷ تصویب شده و عمر طرح هم ۱۰ سال است و بایستی ظرف مدت دو الی سه سال طرح بازنگری تفصیلی تصویب می شد و از سال ۸۰ هم به اجرا در آمد ولی متاسفانه بعد از گذشت ۲۵ سال از تصویب طرح جامع شهر اصفهان طرح بازنگری تفصیلی ابلاغ نشده بود كه امروز خوشبختانه به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه شهر یک موجود زنده است و باید هر روز به آن رسیدگی شود، افزود: در صورت رسیدگی نادرست، رشد شهر غیر متناسب خواهد بود و معضلات زیادی را برای شهرداری، شورای شهر و شهروندان ایجاد خواهد كرد.

استاندار اصفهان در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل رشد كمی نامتناسب در شهر مشکلاتی از قبیل آلودگی هوا، محدودیت های ترافیكی، بزهکاری و مسائل اجتماعی ایجاد شده است.

وی با تاکید بر اینکه ساخت و سازها باید بر اساس خواست، مصلحت و منافع عام مردم باشد، افزود: توسعه شهرها نباید بر اساس منافع عده ی خاص صورت گیرد.

زرگرپور در ادامه با اشاره به اینکه منافع شهرها باید براساس مقتضیات و منافع عام مردم صورت گیرد، تصریح کرد: توسعه هر شهر در مقاطعی از زمان معضلات و مشکلاتی دارد که باید در راستای حل آن مشکلات و معضلات برنامه ریزی شود.

استاندار اصفهان تصریح کرد: توسعه شهرها نباید با درآمد شهرداری ها گره زده شود و برای ایجاد درآمد پایدار در شهرداری ها باید راهکارهای دیگری در نظر گرفته شود.

وی به وضعیت اصفهان اشاره کرد و افزود: به دلیل مشکلات موجود در شهر اصفهان در حال حاضر امکان توسعه کمی برای شهر وجود ندارد و باید به سمت توسعه کیفی حرکت کنیم.

زرگرپور با تاکید بر اینکه کمیسیون ماده پنج حق نداشت شهر را تا این مقدار توسعه دهد، تصریح کرد: در شهر با محدودیت هایی از قبیل آب، آلودگی هوا، ترافیک مواجه هستیم كه به دلیل رشد كمی شهر بدون در نظر گرفتن رشد كیفی حاصل شده است.

وی افزود: با تصویب طرح بازنگری تفصیلی شهر اصفهان می توان اطمینان یافت که حداقل طی ۱۰ سال آینده توسعه و عمران شهر اصفهان در قالب طرح های مصوب کارشناسی شده قانونی خواهد بود.

استاندار اصفهان در پایان خاطر نشان کرد: تصویب طرح تفصیلی در جهت سلامت و توسعه منطقی و معقول و برنامه ریزی شده شهر می تواند بسیار موثر باشد.