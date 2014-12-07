به گزارش خبرنگار مهر، کرامت الله کریمی ظهر یکشنبه در جلسه پرسش و پاسخ به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه پیام نور واحد دهدشت، ورود دانشجویان به عرصه اطلاع رسانی در چنین روزی را مایه مباهات جامعه دانست و افزود: دانشجویان باید از همه مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی روز جامعه خود آگاه باشند.

وی با بیان اینکه دانشجویان و دانشگاهیان نقش بی بدیلی در فرایند توسعه دارند، یادآور شد: خواستگاه هویتی و بنیادی این جنبش نقطه تکوینی در بستر تاریخ سیاسی این کشور بوده است و دانشجو در تمام طول تاریخ نقش نخبگی خود و مبارزه با آن چیزی که امنیت و اعتقاد مردم را مورد هجمه قرار می دهد را به بهترین وجه پاسخ داده است.

کریمی علم محوری و خرد گرایی را مهمترین رکن فرهنگی دانشگاه نام برد و بیان داشت: دانشگاه رکن اصیل و با ثبات علم است و از این منظر علم در دانشگاه هم می تواند تولید و هم توزیع شود.

وی تصریح کرد: اگر علم محوری و خرد گرایی بتواند مسیر خود در دانشگاه را به خوبی پیدا کند طبیعتا دستیابی به معیارهای توسعه میسر می شود.

فرماندار شهرستان کهگیلویه با تأکید بر اینکه پژوهش های دامنه دار و مؤثر در جامعه کنونی ما تا حدودی به محاق رفته است، عنوان کرد: متولیان این فرهنگ باید بتوانند بر اساس علم محوری پژوهش های کارآمد را در اولویت کار خود قرار دهند.

کریمی همچنین با بیان اینکه استراتژی اندیشه دانشجو و دانشگاهی باید این باشد که در پیوند با حاکمیت سیاسی به معنای قدرت و حاکمیت سیاسی به معنای مردم، بر اساس نیازهای مردم خلأها را پر کند، اضافه کرد: در صورت پر کردن برابری میان این دو اصل مهم جامعه، رضایت مندی عمومی شکل می گیرد.

وی تأکید کرد: دانشجو باید بتواند مستقل فکر کند و استقلال خود را به معنای عمومی به جامعه انتقال دهد.

عدم ارائه خدمات زیرساختی به دانشجویان، محروم بودن انجمن های علمی و کانون های فرهنگی دانشگاه از ابتدایی ترین نیازهای خود، عدم وجود فضای ورزشی مناسب برای دانشجویان، اخذ شهریه های اضافی از دانشجویان و عدم استفاده از اساتید نخبه در این دانشگاه ازمشکلات عنوان شده توسط دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد دهدشت بود.

رئیس دانشگاه پیام نور واحد دهدشت نیز در پاسخ به اعتراض برخی دانشجویان نسبت به برخی اساتید، با بیان اینکه دانشجویان نباید انتظار داشته باشند که همه اساتید مطابق میل آنها رفتار کنند، گفت: دیدگاه های مطرح شده توسط همه اساتید باید مورد احترام واقع شود و اگر استادی چارچوب های تعیین شده را رعایت نکرد طبق قوانین دانشگاه با او برخورد می شود.

سید باقر کارگر افزود: هر تشکلی که بخواهد در کنار تشکل بسیج فعالیت کند طبق آیین نامه مصوب دانشگاهی می تواند این کار را انجام دهد.

وی در خصوص تجهیز کانون ها و انجمن های دانشگاه عنوان کرد: دانشگاه پیام نور یک دانشگاه نیمه دولتی است و در حد توان خود این کانون ها را تجهیز کرده است.

کارگر اظهار داشت: دانشگاه پیام نور تنها برای رفع اشکال دانشجویان تأسیس شده است و به همان نسبت هم امکانات آن محدود است.