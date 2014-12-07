به گزارش خبرنگار مهر، مجید محنایی بعدازظهر یکشنبه در نشستی به همین منظور گفت: نظر به اینکه درجه بندی موجود سازمان تفصیلی 18 بخشداری استان مربوط به سال 1378 است، بنابراین وزارت کشور با همکاری استانداری بازنگری آن را آغاز کرده است.

وی اظهار داشت: درجه بندی بخشداریها بر اساس شاخص هایی نظیر جمعیت بخش، تعداد دهستانهای تابعه، وسعت، تعداد شهرها و نقاط شهری، وضعیت خاص سیاسی، امنیتی و اجتماعی نظیر طول خطوط مرزی، قومیتها، مذاهب، تعداد اتباع و مهاجرین خارجی، تعداد ایلات و عشایر و صعب العبور بودن صورت می گیرد.

محنایی افزود: همچنین موارد خاصی مانند وضعیت خاص بازرگانی مانند تعداد پایانه ها، بنادر، فرودگاهها، گمرکات، بازارچه های مرزی و مناطق ویژه اقتصادی، وضعیت صنایع و معاون نظیر تعداد شرکتهای صنعتی فعال، تعداد کاخانه های کوچک، تعداد کارگاههای صنعتی بیش از 20 نفر کارگر و تعداد کارخانه های بزرگ با حداقل 500 نفر کارگر در تعیین درجه بخشداریها دخیل هستند.

وی، تعداد مؤسسات آموزش عالی، تعداد توریست های مسافر و مهاجر و اماکن زیارتی و سیاحتی، محصولات شاخص کشاورزی دامی، مبادی ورودی و خروجی را از دیگر عوامل مؤثر در درجه بندی بخشداریها ذکر کردو گفت: مجموعا 24 عامل در بازنگری تفصیلات بخشداریها و درجه بندی مجدد آنها تأثیرگذارند.

وی بیان داشت: این استان دارای هشت شهرستان و 18 بخشداری تابعه است.