منصور انوری به «گذرگاه» رسید

منصور انوری، برگزیده جایزه ادبی جلالآلاحمد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مجلدات هشتم و نهم رمان بلند «جاده جنگ» زیر چاپ رفته است، اظهار داشت: سوره مهر این دو جلد از رمان را زیر چاپ برده است و کار تالیف جلد دهم از این رمان را نیز به پایان بردهایم.
وی ادامه داد: جلد یازدهم از این رمان نیز با عنوان موقت «گذرگاه» در دست تالیف قرار دارد و فکر میکنم در مجموع این رمان به ۲۲ جلد برسید.
این نویسنده افزود: در ۱۰ جلد نخست از این مجموعه داستان در فاصله زمانی شهریور ۱۳۲۰ تا سال ۱۳۲۵ که متفقین در ایران حضور داشتند میگذرد و البته اشارهای هم به سال ۴۰ و ۴۱ در این مجلدات میشود اما برای ۱۲ جلد پایانی داستان از خرداد ماه سال ۴۲ شروع میشود و از منظر پرسوناژ و زاویه دید و شرح موقعیت داستانی بسیار متفاوت با ۱۰ جلد ابتدایی است.
برگزیده جایزه ادبی جلالآلاحمد همچنین گفت: فکر میکنم مجلدات پایانی این رمان هر کدام با یک نام منتشر شود اما هنوز به صورت قطعی برای این مساله تصمیم گرفته نشده است.
انوری در ادامه با اشاره به رمان چهار جلدی «از عشقآباد تا عشقآباد» نیز گفت: مجلد سوم از این اثر که به زندگی شهید کاوه میپردازد، به پایان تالیف رسیده و مجلد چهارم نیز در دست تالیف قرار دارد.
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