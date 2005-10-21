آسمان تهران فردا ابري همراه با وزش باد پيش بيني مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، آسمان استانهاي آذربايجان شرقي و غربي صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر و وزش باد احتمال رگبار موقتي ، آسمان استان اردبيل قسمتي تا نيمه ابري و در پاره اي از نقاط همراه با رگبار پراكنده و وزش باد يا مه صبحگاهي ، آسمان استانهاي گيلان ، مازندران و گلستان ابري و در برخي از ساعات همراه با رگبار پراكنده و وزش باد و در پاره اي از نقاط مه صبحگاهي پيش بيني مي شود .

آسمان استان خراسان شمالي صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي نقاط نيمه ابري و همراه با رگبار پراكنده و وزش باد ، آسمان استان زنجان ، قزوين ، سمنان و خراسان رضوي صاف تا قسمتي ابري و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر و وزش باد ، آسمان استانهاي ايلام و كردستان صاف تا قسمتي ابري همراه با وزش باد خواهد بود.

هواي استان خوزستان صاف تا قسمتي ابري در بعضي ساعات همراه با وزش باد و غبار آلود و در پاره اي از نقاط با افزايش ابر و وزش باد و احتمال رگبار موقتي ، آسمان استانهاي بوشهر ، سيستان و بلوچستان ، هرمزگان و جزاير تنب بزرگ و كوچك ، قشم ، كيش ، سيري ، لاوان و ابوموسي صاف تاكمي ابري ودر بعضي ازساعات همراه با وزش باد و گرد و خاك و يا غبار آلود و در برخي از شهرهاي ساحلي و جزاير با افزايش ابر و مه صبحگاهي پيش بيني مي شود .

دماي هواي تهران فردا در گرمترين ساعات به 27 درجه بالاي صفر مي رسد.