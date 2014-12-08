باغ های گردو و فندق گیلان بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد دچار آسیب شد

کاظم صفار حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: غرامت خسارت باغدارانی که بیمه گذار صندوق بیمه محصولات کشاورزی بودند، پرداخت شد اما صندوق برای غیر بیمه گذار متاسفانه نمی تواند اقدام خاصی انجام دهد.

وی همچنین از باغداران گیلانی خواست نسبت به بیمه محصولات ( گردو و فندق ) خود تا پایان آذر ماه سال جاری اقدام کنند.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی گیلان گفت: بیمه محصولات کشاورزی می تواند با افزایش درجه ریسک پذیری کشاورزان موجب جریان سرمایه گذاری آنان به سمت استفاده از فناوری نوین و در نتیجه افزایش کارایی استفاده از نهاده ها و همچنین ایجاد امنیت در تولید فرآورده های کشاورزی شود.

وی افزود: تولید در کشاورزی با انواع شوک های تصادفی و پیش بینی ناپذیر ناشی از شرایط آب و هوایی، آفات و سایر بلایای طبیعی روبه رو است این عوامل موجب ایجاد نوسان های درخور توجهی در عملکرد محصولات کشاورزی می شود.

صفار حمیدی بر ضرورت ترویج و تبیین فرهنگ بیمه محصولات در جامعه تاکید کرد و گفت: بازار بیمه می‌ تواند راهکار مناسبی برای تثبیت محصولات کشاورزی درآمد کشاورزان باشد.

وی افزود: گیلان از استان های مهم کشور در تولید انواع محصولات کشاورزی به ویژه برنج، چای، زیتون، فندق، بادام زمینی، گردو و غیره است.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی گیلان تصریح کرد: گسترش فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی در استان ضرورتی انکار ناپذیر است.