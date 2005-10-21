گزارش سازمان ملل در مورد ترور حريري، سوريه را بيشتر منزوي خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه، ميشل عون در پاسخ به سوال راديو بين المللي فرانسه مبني براينكه آيا گزارش تيم تحقيق مربوط به ترورحريري موجب بي ثبات و ناامني در دستگاه حكومتي سوريه خواهد شد،اظهارداشت : البته اين گزارش، سوريه را بيشتردر انزوا قرارخواهد داد وسپس فضايي از ترس و نگراني را در جامعه سوري ايجاد خواهد كرد .

عون كه پس ازگذراندن 15 سال دوران تبعيد خود درفرانسه چند ماه پيش به كشورش بازگشت، ابرازعقيده كرد كه دراين راستا جامعه بين المللي تدابيرو اقداماتي عليه سوريه اتخاذ خواهد كرد.

وي خواستار سپردن مظنونان به دست داشتن در ترور رفيق حريري به دادگاه بين المللي شد.

فرمانده سابق نيروهاي لبناني ابراز داشت : بايد عدل و عدالت برپا شود اما من معتقدم كه اين امر به جامعه بين المللي بستگي دارد زيرا هم اكنون بيش از يك كشور در قضيه ترورحريري دست دارند .

وي با اشاره به اينكه فساد در دولت لبنان وجود دارد، ابرازداشت : لبنان توسط مافياي اجتماعي و اقتصادي اداره مي شود.



عون به نام اين مافيا اشاره اي نكرد .

با اين حال نماينده كنوني مجلس لبنان درپاسخ به اين سوال كه آيا پس ازصدور گزارش تيم تحقيق امكان سرنگوني حكومت بشار اسد رئيس جمهوري سوريه وجود دارد يا خير گفت : هر ملتي ميل به تغيير و دگرگوني دارد بخصوص براي حكومتي كه دهها سال ادامه دارد و اين مساله هم اكنون مطرح شده است و بدون تغيير و تحول هيچ گونه پيشرفتي حاصل نخواهد شد .

وي گفت : تمايل دارم ديدگاه دمكراسي ومردمسالاري در سوريه بيشتر تقويت شود زيرا براي ما اهميت دارد.

دتليو مهليز رئيس تيم تحقيق بين المللي مربوط به ترور حريري شب گذشته گزارش 53 صفحه اي خود را در مورد حريري به كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد ارائه كرد و در آن از دست داشتن مقامات دولت سوريه و لبنان در ترور حريري سخن به ميان آورد .