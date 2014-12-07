به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، سیدسعید افجه‌ای درباره جلسه امروز یکشنبه هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: در ابتدا این جلسه گزارش کمیته نقل و انتقالات باشگاه استقلال با توجه به جلساتی که برگزار شده بود از طرف کمیته قرائت شد و به استماع تمامی اعضا رسید.

وی افزود: مقرر شد با هماهنگی همه مسئولان و کادر فنی و در راس آنان آقای قلعه‌نویی، در رابطه با موضوع ورودی و خروجی‌های تیم از جمله وضعیت تیموریان، در نیم فصل بعد از برگزاری دیدار با استقلال خوزستان وضعیت تیم فوتبال مشخص و رسانه‌ای شود. البته در این مدت تا روز بازی هماهنگی لازم توسط مدیرعامل و سرمربی با بازیکنانی که مد نظر باشگاه هستند انجام خواهد شد.

سخنگوی باشگاه استقلال درباره روند خصوصی سازی باشگاه افزود: در ادامه جلسه با توجه به اهمیت موضوع خصوصی مذاکرات مفصلی انجام گرفت و در مورد نهایی شدن صورت‌های مالی و ارائه این صورت‌ها به سازمان خصوصی سازی تبادل نظر انجام شد.

وی ادامه داد: بحث بعدی اعضا هیات مدیره درباره بودجه باشگاه بود. بودجه‌بندی و نحوه تامین بودجه برای نیم فصل دوم و نقل و انتقالات نیم فصل نیز از موضوعاتی که بود در دستور کار اعضا هیات مدیره قرار گرفت.



افجه‌ای در پایان و درباره بحث تیم‌های پایه‌ای استقلال و مشکلات مالی آنها گفت: در این جلسه مدیر تیم‌های پایه درباره مشکلات تیم‌های پایه و وضعیت کلی آنها توضیحاتی را ارائه کردند و انشاالله در آینده نزدیک با همت اعضای هیات مدیره این مشکلات برطرف خواهند شد.