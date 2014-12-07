به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، سعد الحدیثی سخنگوی دفتر نخست وزیر عراق اعلام کرد: حیدر العبادی در اواسط ماه جاری میلادی به امارات می رود.

وی افزود: العبادی با مسئولان اماراتی همکاری امنیتی و اطلاعاتی میان طرفین، موضوعات مربوط به همکاری اقتصادی، تجاری، حمایت امارات از عراق در زمینه امور آوارگان و بازسازی مناطق آزاد شده از داعش با توجه به تلاش برای تاسیس صندوق بازسازی عراق را مورد رایزنی قرار خواهد داد.

شایان ذکر است که امارات اخیر برخی گروههای عراقی که علیه داعش می جنگند را در فهرست تروریسم قرار داده است.