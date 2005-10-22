استاندار خوزستان را از ديد خبرنگاران پنهان كردند

به گزارش خبرنگار"مهر" در خرمشهر، در جريان ديدار استاندار خوزستان از خرمشهر، فرمانداري خرمشهر وي را از مقابل ديد خبرنگاران پنهان كرد. البته اين پنهان سازي شامل خبرنگاران صدا و سيماي ملي آبادان و خبرگزاري جمهوري اسلامي نشد.

مسوول خانه مطبوعات خرمشهر با اعتراض به عدم دعوت از خبرنگاران منطقه كه از فعالان عرصه خبر در كشور هستند، گفت : پنهان سازي و سانسور مشكلات مردم نمي تواند واقعيات موجود را مخفي سازد.

نادر دريابان خاطرنشان كرد : رييس اداره ارشاد اسلامي خرمشهر نيز اخيرا با ارسال نامه اي به فرمانداري خرمشهر، اسامي خبرنگاران را در اختيار فرمانداري قرار داده است تا آنان را در جريان وقايع شهر قرار دهند كه متاسفانه اين اقدام هم موثر واقع نشد.

دريابان گفت : چرا فقط خبرنگاران دولتي محرم شناخته شده اند.

وي اعمال اين سياست ها را مخالف مشي رييس جمهوري محترم شمرد و افزود : كارگزاران نظام اسلامي بايد بدانند كه در زير ذره بين نقد مطبوعات و مردم قرار دارند و قرار نيست چيزي پنهان بماند.

دريابان خطاب به استاندار جديد خوزستان گفت : انتظار داريم در ديدارهاي خود از حضور خبرنگاران دلسوز مطلع شود.